Más de 38 millones de electores están llamados a participar en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre.

Los principales candidatos ya han acudido a votar en las elecciones generales de este 29N. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau han ejercido su derecho al voto durante las primeras horas de la jornada electoral española y han aprovechado sus intervenciones ante los medios para animar a la ciudadanía a participar.

La jornada electoral ha comenzado con absoluta normalidad y sin incidencias destacables, según han informado desde el centro de datos instalado en Ifema, en Madrid. En total, están llamados a las urnas 38.616.949 electores, entre ellos 2.663.407 residentes en el extranjero y 1.615.034 nuevos votantes, para elegir a los 350 diputados y 209 senadores, informó la agencia de noticias EFE.

Pedro Sánchez vota en Madrid y pide una participación histórica para decidir el futuro de España

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha sido uno de los primeros en acudir a las urnas. Ha votado cerca de las 9:15 horas en el colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, situado en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. En esta ocasión, ha acudido sin su esposa, Begoña Gómez, que ha votado por correo.

Tras depositar su papeleta, Sánchez ha pedido una gran participación y ha recordado la importancia de esta convocatoria electoral. “Hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años”, ha afirmado ante los medios.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid. Fuente: EFE/Ballesteros EFE

El candidato socialista ha insistido en que cuanto mayor sea la participación, “mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento” y “mayor fuerza tendrá el Gobierno” para continuar sus políticas.

“Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones”, ha asegurado. También ha animado a los ciudadanos a acudir a votar para “despejar cualquiera de estos bulos” relacionados con las críticas del PP y Vox al voto por correo y al voto exterior.

Alberto Núñez Feijóo vota y pide a los españoles que participen sin miedo

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha votado en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, acompañado de su esposa. Durante su comparecencia, ha defendido la confianza en el sistema democrático español y ha animado a los ciudadanos a participar sin miedo, con memoria y con ilusión.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, vota en el colegio electoral CEIP Ramiro de Maetzu de Madrid, este domingo. Fuente: EFE/J.J. Guillén EFE

“Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país y estoy convencido que si alguien quiere violentarle, pues le vamos a pillar”, ha declarado el líder popular.

Además, ha asegurado que confía en los interventores, apoderados, las mesas electorales y la limpieza del escrutinio. También ha señalado que los españoles tienen en sus manos una decisión que marcará el rumbo político del país.

“Hoy es un día en el que los españoles cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España”, ha afirmado Feijóo, que ha advertido de que este 29N puede suponer “un antes y un después de la política española en función de los resultados electorales”.

Ada Colau reivindica el protagonismo de las mujeres y defiende los servicios públicos

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, también ha acudido a votar en su colegio electoral del distrito de Gràcia, en Barcelona. Tras ejercer su derecho al voto, ha reivindicado el papel de las mujeres en estas elecciones y ha asegurado que no van a estar “calladitas”, sino que serán “protagonistas”, porque considera que hay “mucho en juego”.

La candidata del Frente Amplio a l presidencia del Gobierno, Ada Colau vota en su colegio electoral en Barcelona, este domingo. Fuente: EFE/Andreu Dalmau EFE

“ Las mujeres no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ser protagonistas y vamos a tener un protagonismo decisivo en el resultado de estas elecciones. Estoy orgullosa de ser mujer y de que esto vaya a ser así ”, ha subrayado la exalcaldesa de Barcelona.

Colau también ha instado a defender “la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las pensiones y los sueldos dignos”. Asimismo, ha criticado que algunos partidos hayan querido fomentar “el odio, la confrontación, la polarización” durante la campaña electoral. Su deseo, según ha expresado, es que la ciudadanía acuda “en masa a votar con ilusión y con orgullo”.

Santiago Abascal anima a votar masivamente y pide acudir a las urnas sin miedo

El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, también ha participado en la jornada electoral y ha aprovechado su intervención ante los medios para animar a los españoles a ejercer su derecho al voto.

El líder de Vox, Santiago Abascal vota en el colegio electoral Pinar del Rey en Madrid, este domingo. Fuente: EFE/ Javier Lizón

“Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana”, ha afirmado. Abascal ha defendido que los ciudadanos puedan votar libremente y sin incidentes durante la jornada. En este sentido, ha expresado su deseo de que las elecciones transcurran sin violencia y de manera pacífica.

“Yo les animo a que en el día de hoy acudan a las urnas con todo el valor y con toda la esperanza que España merece”, ha concluido el candidato de Vox.

La jornada continúa en los 22.493 locales electorales habilitados en todo el país. Las mesas abrieron a las 9:00 horas en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, mientras que en Canarias lo hicieron una hora después. Según los primeros datos oficiales, el cien por cien de las mesas han quedado constituidas y más de 100.000 agentes de las fuerzas de seguridad participan en el dispositivo de vigilancia electoral.