Una persona que dona una vivienda en España puede tener derecho a recuperar la propiedad si posteriormente tiene un hijo.

Una persona que dona una vivienda en España puede tener derecho a recuperar la propiedad si posteriormente tiene un hijo, en la medida en que se cumplan los requisitos legales.

Según establece el artículo 644 del Código Civil, que regula la revocación de donaciones por superveniencia o supervivencia de hijos, la operación inmobiliaria puede revocarse si la vivienda se donó cuando el propietario no tenía hijos ni descendientes.

De todas formas, existen ciertos requisitos para hacerlo, ya que la ley contempla supuestos específicos en los que puede revocarse la donación. También se establece un plazo máximo para ejercer esta acción.

En qué casos puedes recuperar una vivienda donada si tienes un hijo

El artículo 644 del Código Civil permite revocar una donación entre vivos cuando la persona que la realizó no tenía hijos ni descendientes en el momento de donar.

Existen dos supuestos contemplados por la ley para llevar a cabo esta operación inmobiliaria:

Nacimiento posterior: el donante tiene un hijo después de realizar la donación, incluidos los hijos póstumos.

Supervivencia de un hijo: descubre que continúa vivo un hijo al que consideraba fallecido cuando realizó la donación.

De todas formas, no todas las donaciones podrán revocarse por estos motivos, sino que la condición fundamental es que el donante no tuviera hijos ni descendientes al donar el inmueble.

A su vez, el artículo 645 establece que el beneficiario deberá devolver el inmueble o su valor equivalente en caso de que lo hubiera vendido una vez revocada la donación. Si no pudiera restituirse, se toma como referencia su valor en el momento de realizarse la donación.

Cuánto tiempo tienes para reclamar una vivienda donada y solicitar su devolución

El artículo 646 del Código Civil establece un plazo de cinco años para ejercer la acción de revocación. El período se calcula desde que el donante tiene conocimiento del nacimiento del último hijo o de que aquel a quien consideraba fallecido continúa vivo.

El artículo 646 del Código Civil establece un plazo de cinco años para ejercer la acción de revocación de la donación de un inmueble. Fuente: Magnific

Asimismo, esta acción es irrenunciable y, en caso de fallecimiento del donante, se transmite a sus hijos y descendientes. De todas formas, la recuperación del inmueble tampoco es automática, sino que es necesario ejercer la acción correspondiente y resolver la controversia por la vía judicial en caso de que exista oposición.

En este sentido, el resultado de la revocación de la donación dependerá del cumplimiento de los requisitos legales y de la situación jurídica del inmueble.