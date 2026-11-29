MADRID, 29/11/2026.- El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid. Los colegios electorales abrieron en España a las 9.00 horas (8.00 GMT) de este domingo para los comicios generales que renovarán el Congreso y el Senado, las dos cámaras parlamentarias, y de los que saldrá el próximo Gobierno.

El presidente del Gobierno español y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha votado este domingo en Madrid y ha pedido una participación histórica en las elecciones generales. “Hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años”, ha afirmado ante los medios, donde también ha asegurado que tiene “buenas sensaciones” sobre la jornada electoral.

Sánchez ha llegado cerca de las 9:15 horas al colegio electoral Nuestra Señora del Buen Consejo, situado en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. En esta ocasión, ha acudido sin su esposa, Begoña Gómez, quien ha ejercido su derecho al voto por correo.

La jornada electoral se desarrollará entre las 9:00 y las 20:00 horas, momento en el que cerrarán los colegios y comenzará el recuento de los votos, informó la agencia de noticias EFE.

Pedro Sánchez pide una participación masiva para reforzar al próximo Gobierno

Durante sus declaraciones, el jefe del Ejecutivo ha insistido en la importancia de acudir a las urnas y ha recordado que, en democracia, “hay muchos poderes” pero el mayor es el del voto.

En este sentido, ha defendido que cuanto mayor sea la participación, “mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento” y “mayor fuerza tendrá el Gobierno” para continuar sus políticas.

“Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones”, ha asegurado el candidato socialista. Preguntado por si había llegado con nervios, ha reconocido que se trata de un día muy importante para España.

Tras depositar su voto, Sánchez ha explicado que pasará el resto de la jornada con su familia, descansando y comiendo paella. También ha respondido a las críticas del PP y Vox sobre el voto por correo y el voto exterior. Al respecto, ha señalado que la mejor manera de “despejar cualquiera de estos bulos” es participar y “votar en masa”.

Por otra parte, ha evitado valorar el viaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Ceuta durante la jornada de reflexión. En cambio, ha agradecido el respaldo de la militancia y de la ciudadanía al proyecto político que él “encarna”. “A partir de ahí, a esperar el resultado y la voluntad de los ciudadanos”, ha agregado.

Pedro Sánchez atiende a los periodistas tras ejercer su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid. Fuente: EFE/Ballesteros EFE

Elecciones generales: cuántos españoles están llamados a votar este domingo

Un total de 38.616.949 españoles están convocados a las urnas este domingo para elegir la nueva composición de las Cortes Generales. De ellos, 35.953.542 residen en España y 2.663.407 viven en el extranjero.

Los ciudadanos deberán renovar los 209 miembros del Senado y los 350 diputados del Congreso, que posteriormente tendrán la responsabilidad de elegir al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.

Se trata de las decimoséptimas elecciones generales desde el inicio del actual periodo democrático, hace más de 50 años. Además, serán las primeras para 1.615.034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, permanecerán abiertos 22.493 locales electorales, donde se han constituido 61.033 mesas. Por primera vez, quienes lo tengan habilitado podrán identificarse mediante el DNI digital. Esta posibilidad está disponible para más de 1.755.000 ciudadanos.

En cada mesa habrá tres integrantes elegidos por sorteo en los ayuntamientos: un presidente y dos vocales. En total, participarán 183.099 personas, que recibirán una dieta de 75 euros por cumplir esta función.