Detalle de un voto dentro de una urna este domingo en el que un total de 3,8 millones personas pueden votar en la Comunitat Valenciana a partir de las 9 horas, cuando se abren los 2.194 colegios electorales (1.157 en Valencia, 697 en Alicante y 340 en Castellón), con 6.195 mesas (3.207 en Valencia, 2.234 en Alicante y 754 en Castellón), 16.168 urnas y 42,2 millones de papeletas. EFE/Biel Aliño

Tres años después de las generales del 23 de julio de 2023, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal volvieron a medirse en las urnas. En esta ocasión, los electores tenían una opción nueva al llegar a la mesa: por primera vez en unas elecciones en España, podían acreditar su identidad con el DNI digital en el móvil. Para comprobarlo, cada mesa necesitaba un lector que Correos debía repartir ese mismo domingo 29 de noviembre.

En el colegio de la Hispanidad, en Zamora, las puertas abrieron a las nueve. Manuel Fernández Arias, vecino de la avenida de Requejo, fue el primero en depositar su papeleta. Casi a la vez llegó el cartero del barrio de Los Bloques con los primeros votos por correo. El material para estrenar el DNI digital iba en otra entrega.

Dos carteros en la primera hora de votación en Zamora

Las seis mesas de la Hispanidad se constituyeron con normalidad. El colegio, con 3.513 electores llamados a votar, repartió las mesas en tres aulas. A las 9.45, con la votación ya en marcha, los lectores seguían pendientes de entrega, según Zamora News. Hasta ese momento, los agentes de la Policía Nacional presentes en el centro no habían tenido que verificar ningún código.

El segundo cartero llegó unos minutos después. Traía los dispositivos para escanear los códigos de MiDNI. Antes de las diez, el colegio ya tenía los lectores.

Multitud de votantes hacen cola para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales, este domingo, en el colegio Casal de la Gent Gran del Parc Central de Mataró. EFE/ Alejandro García Fuente: EFE Alejandro García

Interior informó de incidencias con el DNI digital en algunos colegios

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a EFE que el uso del DNI digital había provocado incidencias en algunos colegios electorales de España y que la Policía Nacional trabajaba para subsanarlas. El despacho de la agencia no precisó cuántas mesas se habían visto afectadas ni qué problemas se habían producido en cada centro.

El estreno llegaba con más de 1.755.000 personas que ya habían activado el DNI digital, según Interior. Para que las mesas pudieran verificarlo, el ministerio anunció el despliegue de más de 60.000 terminales. Una orden publicada en el BOE incorporó su entrega y recogida a las tareas de Correos durante la jornada electoral.

La Junta Electoral Central autorizó el uso de MiDNI el 5 de noviembre, tras recibir la confirmación de que las mesas contarían con equipos para verificar los códigos. Cinco días antes de la votación, el Tribunal Supremo rechazó la petición de suspender cautelarmente el acuerdo.

Cómo funciona MiDNI y qué ocurre si falla el lector

El elector que opta por el DNI digital abre la aplicación oficial de la Policía Nacional delante de la mesa y genera en ese momento un código QR temporal. Los miembros de la mesa lo escanean con el dispositivo habilitado para comprobar su identidad. Tras esa comprobación, el elector deposita la papeleta en la urna.

La Junta Electoral Central fijó un procedimiento para la falta de material y otro para los fallos durante la jornada. Si al abrir el colegio faltaban el lector o sus instrucciones, la presidencia de la mesa debía avisar a la Junta Electoral de Zona para que los suministrara. Si el equipo fallaba durante la votación, debía comunicarlo de inmediato al representante de la Administración.

Si el problema impedía verificar el QR y no podía resolverse, el elector podía identificarse con el DNI físico, el pasaporte o el permiso de conducir. Los documentos debían ser originales y podían presentarse aunque estuvieran caducados.

Meta descripción. El DNI digital debutó en las elecciones del 29N. En un colegio de Zamora, el primer cartero trajo los votos por correo y el segundo, los lectores de MiDNI.