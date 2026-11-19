Un 85% de la muestra de 1000 trabajadores en el informe elaborado por MiCVIdeal declaró haber trabajado a pesar de estar enfermo. Imagen ilustrativa.

El derecho a la desconexión digital en España está reconocido a través del artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, y regulado por el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018. La normativa explica que los trabajadores no deben responder llamadas, correos o mensajes fuera de su jornada laboral, así como durante períodos de vacaciones o permisos. También insta a las empresas a implementar una política interna de desconexión que defina cómo se garantiza este derecho.

Esta obligación legal no siempre se traslada a la realidad del mercado laboral . Según el informe Perspectivas profesionales 2026, elaborado por la plataforma especializada en la optimización de currículums MiCVIdeal, los límites entre la vida personal y laboral ya no son tan claros como antes.

A partir de una muestra de 1000 trabajadores provenientes de España, Italia, Francia y Alemania, el informe analizó cómo se ejerce el derecho a la desconexión laboral y qué comportamientos adoptan los empleados fuera de su jornada. Los resultados presentaron una contradicción: si bien el 87% de los encuestados declaró que su empresa respeta el derecho a la desconexión, el 88% ha atendido asuntos laborales fuera de su jornada en algún momento, es así qué nos cuestionamos: ¿cómo coexisten ambas afirmaciones?

En España, las dificultades para garantizar un descanso efectivo presentan características particulares. La especialista en orientación laboral y portavoz de MiCVIdeal, Jasmine Escalera, explica, en una entrevista con El Cronista España , que el país se diferencia de sus pares europeos por factores como el miedo a parecer poco comprometido o prescindible, la presión psicológica y la incertidumbre laboral.

¿Por qué los trabajadores europeos no logran desconectar del trabajo?

En los cuatro países analizados, la cultura de la “disponibilidad permanente” se manifestó a través de distintas acciones de los empleados. Un 85% declaró haber trabajado a pesar de estar enfermo y un 63% afirmó mantener algún tipo de contacto laboral durante las vacaciones. A su vez, un 88% atiende asuntos laborales fuera de horario, al menos ocasionalmente.

A esto se suman las barreras psicológicas que impiden la desconexión plena: un 78% expresó tener dificultades para desconectar mentalmente, mientras que un 53% aseguró sentir culpa o ansiedad al solicitar vacaciones o permisos.

Un 85% declaró haber trabajado a pesar de estar enfermo y un 63% afirmó mantener algún tipo de contacto laboral durante las vacaciones. Imagen ilustrativa. Fuente: Magnific

Entre las razones que explican este fenómeno, el informe señaló la falta de sustitutos (30%), las expectativas de los superiores (28%) y la carga del trabajo (27%) como las más relevantes.

En este escenario, la especialista señala que las dificultades para desconectar no responden únicamente a decisiones individuales, sino también a la organización del trabajo y a las expectativas de disponibilidad. Para los españoles, estas tensiones se manifiestan especialmente a través del uso del teléfono personal y del temor a ser percibido como poco comprometido con la empresa.

¿Qué diferencia a los trabajadores españoles de los del resto de Europa?

En cuanto a las particularidades del mercado laboral nacional, Escalera detalla que la diferencia más relevante es la pérdida de límites por la tecnología, y apunta: “El 27,2% de los profesionales en España señala que tener aplicaciones del trabajo en su teléfono móvil personal es la principal barrera para desconectar”. El porcentaje representó prácticamente el doble que en Francia (14,4%) y Alemania (14,0%), y más del doble que en Italia (11,2%).

“La difuminación de fronteras está fuertemente impulsada por la convergencia de dispositivos y el uso cotidiano de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, para la comunicación del trabajo”, subraya la especialista.

La presencia de las herramientas digitales en el ámbito laboral también se refleja en las estadísticas europeas. Según Eurostat, en 2024 el 81% de las empresas de la Unión Europea permitía a sus empleados acceder de forma remota al correo electrónico corporativo, mientras que el 69% facilitaba el acceso a documentos y el 65,6% a aplicaciones empresariales. Además, el 52,9% de las compañías realizaba reuniones virtuales mediante internet, a través de plataformas como Microsoft Teams, Zoom o Webex.

Respecto a las razones de la influencia de la tecnología, Escalera desarrolla: “Los profesionales en España son quienes expresan una mayor inquietud respecto a cómo son percibidos en la empresa”. Incluso, otro dato llamativo es la alta tasa de presentismo ocasional que registra el país ibérico: “El 61,6% de los empleados españoles reconoce haber trabajado encontrándose enfermo en lugar de solicitar la baja médica”, dice.

Los datos reflejan que, si bien los profesionales europeos comparten la dificultad para desconectar, en España tiene mayor peso la incertidumbre laboral y presión psicológica: “Mientras que en países como Alemania los motivos señalados son de carácter estructural, en España la brecha de desconexión responde sobre todo a la invasión del móvil personal, al temor a parecer desvinculado del proyecto y a una cultura muy arraigada de disponibilidad física y digital”.

A esta situación se suma el temor a parecer poco comprometido o prescindible, señalado por el 17,2% de los trabajadores españoles, un porcentaje superior al registrado en Francia (10,8%), Alemania (14%) e Italia (14,8%). Además, el 52,4% de los encuestados en España reconoció que continúa consultando su correo electrónico “por si acaso” durante las vacaciones.

Escalera evidencia que en España tiene mayor peso la incertidumbre laboral y presión psicológica en la desconexión digital. Imagen ilustrativa. Fuente: Magnific

¿Qué deben cambiar las empresas para garantizar el derecho a la desconexión laboral?

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) señala que las empresas no solamente deberían contar con políticas internas escritas, sino que estas directrices deben acompañarse de cambios tangibles en la cultura empresarial, ya que muchos trabajadores siguen conectándose por autoexigencia o presión.

En la misma línea, Escalera manifiesta que los empleadores deberían desempeñar un papel fundamental para promover límites saludables y establecer expectativas claras sobre la disponibilidad laboral.

“Fijar pautas sobre las comunicaciones fuera del horario laboral, programar el envío de mensajes que no revistan urgencia y asegurarse de que los empleados comprendan qué situaciones exigen realmente una respuesta inmediata son medidas prácticas para crear una cultura donde desconectar resulte natural y cómodo”. Jasmine Escalera, especialista en orientación laboral y portavoz de MiCVIdeal

La especialista destaca la importancia de que los directivos promuevan el respeto de los horarios de descanso, aunque reconoció que las necesidades de disponibilidad varían según los puestos de trabajo y sectores. En este contexto, establecer expectativas razonables es fundamental.

Respecto a la reducción de la jornada laboral, Escalera considera que trabajar menos horas podría contribuir al bienestar de los empleados, aunque advirtió que no sería la única solución adecuada. Por tanto, sostuvo que las empresas deben evaluar la carga del trabajo, la flexibilidad horaria y las necesidades individuales para compatibilizar las obligaciones laborales con la vida personal.