IKEA abrirá el 15 de diciembre una nueva tienda en Sant Pere de Ribes (Barcelona). Imagen ilustrativa.

IKEA abrirá el 15 de diciembre una nueva tienda en Sant Pere de Ribes (Barcelona), según su comunicado oficial. Estará en el Parc d’Oci de la Rambla del Garraf, donde la compañía ya tiene un espacio de planificación y entrega de pedidos desde 2020.

La nueva IKEA Shop tendrá unos 2600 metros cuadrados, de los cuales unos 2000 serán de superficie comercial. La inversión es de 2,3 millones de euros y contará con una plantilla de 40 personas.

Qué tendrá la nueva tienda de IKEA en Barcelona

IKEA la define como una tienda compacta, un formato de entre 2000 y 4000 metros cuadrados que busca acercar la marca a los clientes con compras más rápidas. Habrá espacios de inspiración y hasta 1300 productos de uso cotidiano y de temporada para llevar en el momento.

Todo el surtido de IKEA se podrá pedir desde la tienda, con opciones de recogida o entrega a domicilio. También habrá asesoramiento de interioristas y personal especializado para planificar proyectos del hogar, además de servicios de transporte y montaje, y una pequeña zona con Swedish Bite y una Tienda de Alimentación Sueca.

La apertura forma parte del proyecto del Grupo Ingka de abrir 15 tiendas compactas en España en los próximos cuatro años, con una inversión de 50 millones de euros Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un plan de 15 tiendas compactas en España

La apertura forma parte del proyecto del Grupo Ingka de abrir 15 tiendas compactas en España en los próximos cuatro años, con una inversión de 50 millones de euros. El formato de Sant Pere de Ribes es similar al de las tiendas de Vitoria y Girona.

Para desplegarlo, la compañía busca locales de entre 2000 y 4000 metros cuadrados, en una sola planta y situados en parques comerciales.

Un punto que ya funcionaba en la zona

El espacio de planificación abrió en septiembre de 2020 y recibió 660.700 visitas en los últimos cinco años, más de 180.000 solo en el último. La nueva tienda lo sustituirá con más superficie y una oferta más amplia.

Con ella, IKEA refuerza su presencia en Cataluña, donde ya tiene tiendas tradicionales en Badalona, Gran Vía L’Hospitalet y Sabadell. En su web, Sant Pere de Ribes figura todavía entre los espacios de IKEA, junto a Lleida, Granollers y Tarragona, mientras que las IKEA Shop son las de Diagonal, Glòries y Girona.

En Valls (Tarragona) tiene un centro logístico que abastece a las tiendas de España, Portugal y el sur de Francia.