Los trabajadores españoles tendrán nuevos derechos para conocer cómo se determinan sus salarios y acceder a información sobre las retribuciones.

Los trabajadores españoles tendrán nuevos derechos para conocer cómo se determinan sus salarios y acceder a información sobre las retribuciones dentro de sus empresas. Además, podrán hablar de sus propios sueldos sin que los contratos laborales pueden imponerles cláusulas que lo prohíban.

Según establece el Real Decreto-ley 39/2026, publicado el pasado miércoles 18 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se introducen modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores y en la normativa de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

La medida entró en vigor este jueves 19 de noviembre y busca reforzar la transparencia salarial, facilitar la identificación de posibles desigualdades retributivas y garantizar que los empleados puedan ejercer sus derechos laborales sin sufrir represalias.

Qué podrán conocer los trabajadores sobre sus salarios desde el 19 de noviembre

La nueva normativa reconoce el derecho de los trabajadores a conocer los criterios utilizados por las empresas para determinar sus retribuciones y los niveles salariales correspondientes a los distintos puestos de trabajo o categorías profesionales.

Según establece la modificación del Real Decreto 902/2020, las compañías deberán poner esta información a disposición de sus empleados y de sus representantes legales. Entre las principales obligaciones contempladas por la normativa se encuentran:

Criterios salariales: las empresas deberán informar sobre los factores utilizados para determinar los las empresas deberán informar sobre los factores utilizados para determinar los sueldos y los niveles retributivos.

Progresión salarial: las compañías con 50 o más trabajadores tendrán que facilitar información sobre los criterios que determinan los aumentos o progresiones retributivas, cuando estén previstos.

Información individual: los empleados podrán solicitar datos sobre su propia retribución y las remuneraciones medias de quienes desempeñen el mismo trabajo o uno de igual valor.

Desglose por sexo: la información salarial deberá permitir comparar las retribuciones medias de hombres y mujeres, con distinción entre salario base, complementos y percepciones extrasalariales.

Según establece el Real Decreto-ley 39/2026, las empresas deberán informar sobre los factores utilizados para determinar los sueldos y los niveles retributivos. Shutterstock

Los trabajadores podrán solicitar esta información una vez al año o cuando se produzcan cambios que lo justifiquen. A su vez, las empresas tendrán un plazo máximo de dos meses para responder por escrito y deberán informar anualmente a sus plantillas sobre este derecho.

Las empresas no podrán prohibir a sus empleados a hablar de sus salarios

Otra de las novedades del Real Decreto-ley 39/2026 es la modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que refuerza el principio de igualdad de remuneración por razón de sexo.

La disposición establece que las cláusulas contractuales que impidan a los trabajadores divulgar información sobre su propia retribución serán nulas, por lo que las empresas no podrán utilizar este tipo de acuerdos para prohibir que sus empleados hablen de sus salarios.

Otra de las novedades del Real Decreto-ley 39/2026 es la modificación del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que refuerza el principio de igualdad de remuneración por razón de sexo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

No obstante, este derecho no implica que cualquier trabajador pueda acceder libremente a las nóminas individuales de sus compañeros. La normativa regula el acceso a datos salariales agregados y establece garantías para proteger la información personal.

Además, el Gobierno introduce nuevas modificaciones para las empresas con el objetivo de detectar diferencias salariales injustificadas entre hombres y mujeres.