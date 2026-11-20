El Hespérides, buque oceanográfico de la Armada española, zarpó de Cartagena el 16 de noviembre rumbo a la Antártida.

El buque de investigación oceanográfica Hespérides zarpó el lunes 16 de noviembre de 2026 del Arsenal de Cartagena rumbo a la Antártida. La embarcación de la Armada española prevé cruzar hasta seis veces el mar de Hoces durante los desplazamientos entre los puertos del sur de América y las bases científicas españolas.

Es la 31.ª campaña antártica del buque, con una duración prevista de 160 días, según el Ministerio de Defensa. La expedición combina el transporte de material y personal con tres investigaciones sobre la vida microbiana, la circulación oceánica y la actividad tectónica y volcánica en la región.

Por qué el Hespérides prevé cruzar hasta seis veces el mar de Hoces

El mar de Hoces, también conocido como paso de Drake, separa el cabo de Hornos de la península Antártica. Los fuertes vientos y el oleaje que puede registrar este tramo de mar abierto lo convierten en uno de los pasos más exigentes de la ruta.

El itinerario prevé una primera escala en Río de Janeiro y otra en Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes. En el puerto chileno embarcarán los investigadores del primer proyecto y el personal de la Unidad de Tecnología Marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde allí, el buque pondrá rumbo a las islas Livingston y Decepción, en las Shetland del Sur.

Los cruces se repartirán a lo largo de la campaña. Además de la primera travesía hacia las islas, el buque hará viajes de apoyo desde Punta Arenas y Ushuaia, en Argentina, para llevar suministros y trasladar personal entre Sudamérica y las bases.

Qué investigarán los tres proyectos científicos del Hespérides

El Hespérides prevé cruzar hasta seis veces el mar de Hoces, el paso que separa el cabo de Hornos de la península Antártica. Fuente: magnific

El primer proyecto, Polaromics, estudia qué microorganismos viven en distintos ambientes polares y qué mecanismos les permiten adaptarse a esas condiciones.

El segundo, SACO, analizará cómo se intercambian las masas de agua entre el mar de Weddell y la dorsal de Scotia del Sur. Los trabajos están previstos para enero y la primera mitad de febrero, según Radio Cartagena.

El tercero, ATMESHET, se centra en la actividad tectónica y volcánica de las Shetland del Sur y la península Antártica. El proyecto utiliza registros sísmicos y mediciones de los desplazamientos del terreno para estudiar cómo cambia esta región.

Qué bases españolas abastecerá y cuándo regresará a Cartagena

El Hespérides prestará apoyo a la base Juan Carlos I, situada en la isla Livingston y gestionada por el CSIC, y a la Gabriel de Castilla, que el Ejército de Tierra gestiona en la isla Decepción. Su primera tarea al llegar a la zona será atender las necesidades logísticas de ambas instalaciones antes de iniciar los trabajos científicos en el mar.

A finales de marzo, el buque colaborará en el cierre de las bases, que reanudarán su actividad presencial el siguiente verano austral. En el viaje de vuelta hará escala en Mindelo, en Cabo Verde, antes de regresar al Arsenal de Cartagena. La llegada está prevista para el 24 de abril de 2027.