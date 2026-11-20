El artículo 834 del Código Civil reconoce al cónyuge viudo el usufructo del tercio de mejora cuando el fallecido deja hijos. (Imagen ilustrativa)

Cuando una persona muere sin haber dejado testamento, es la ley la que decide cómo se reparten sus bienes. Y el cónyuge que queda viudo, que suele ser el primero en preguntarse qué le corresponde, se encuentra muchas veces con una respuesta que lo sorprende. Si el fallecido tenía hijos, el viudo no hereda la propiedad de los bienes.

Así lo establece el artículo 834 del Código Civil, publicado en el BOE. Según la norma, el cónyuge que no estaba separado, legalmente o de hecho, cuando murió su pareja y que concurre a la herencia con hijos o descendientes tiene derecho al usufructo del tercio destinado a mejora. En otras palabras, puede usar y disfrutar de esa parte de los bienes, o cobrar sus rendimientos, pero no pasa a ser su dueño.

Ese derecho, además, no siempre es el mismo. Depende de quiénes sean los otros herederos, puede perderse si el matrimonio estaba separado y los herederos tienen distintas formas de pagarlo sin necesidad de dejarle los bienes.

Sin testamento, los hijos heredan a sus padres por partes iguales y el cónyuge no forma parte de ese reparto. (Imagen ilustrativa) Fuente: Magnific

Qué dice la ley cuando no hay testamento

Cuando no hay testamento, la ley llama a heredar en primer lugar a los hijos y descendientes. Ellos heredan a sus padres sin distinción de sexo, edad o filiación y se reparten la herencia en partes iguales. El cónyuge, en cambio, no forma parte de ese reparto, y su derecho llega por otra vía.

El Código Civil lo considera heredero forzoso, es decir, una persona a la que la ley le reserva una parte de la herencia. Sin embargo, esa parte no es igual a la de los hijos, porque se le reconoce en la forma y cuantía que el propio Código establece, que en este caso es un usufructo.

Qué es el tercio de mejora y cuánto le corresponde al viudo

Para entenderlo, hay que partir de cómo se divide la herencia. La ley reserva a los hijos dos terceras partes, que se llaman legítima, y permite que los padres destinen parte de ella a mejorar a alguno de ellos. Ese es el tercio de mejora, y es sobre él, y no sobre toda la herencia, donde recae el usufructo que reconoce el artículo 834.

A partir de ahí, el derecho del cónyuge no separado cambia según con quién concurra:

Si concurre con hijos o descendientes, tiene el usufructo del tercio de mejora.

Si no hay descendientes pero sí ascendientes, como los padres del fallecido, el usufructo es de la mitad de la herencia.

Si no hay descendientes ni ascendientes, el usufruto es de dos tercios de la herencia.

En el último caso, sin testamento y tampoco descendientes ni ascendientes, el artículo 944 llama al cónyuge a heredar todos los bienes del difunto, antes que a los demás parientes. Es decir, el viudo queda limitado al usufructo únicamente cuando hay hijos o ascendientes.

Los herederos pueden pagar el usufructo con una renta vitalicia, los rendimientos de ciertos bienes o dinero en efectivo. (Imagen ilustrativa) Fuente: Magnific

Cómo cobra el viudo su parte de la herencia

Aun cuando tenga derecho al usufructo, los herederos no están obligados a dejarle los bienes. De acuerdo con el artículo 839, pueden pagarle su parte con una renta vitalicia, con los rendimientos de determinados bienes o con una cantidad de dinero en efectivo . Para eso deben ponerse de acuerdo y, si no lo logran, decide un juez.

Mientras ese pago no se concrete, todos los bienes de la herencia quedan afectados a él. Y si el viudo concurre solo con hijos del fallecido, puede exigir que su derecho se le pague, a elección de los hijos, con dinero o con un lote de bienes de la herencia.

Qué pasa si el matrimonio estaba separado

El artículo 834 reconoce el usufructo únicamente al cónyuge que no estaba separado, legalmente o de hecho, cuando murió su pareja. Por eso, no hace falta una sentencia de divorcio para perder ese derecho, ya que quien seguía casado pero vivía separado de hecho puede quedar fuera de la herencia.

La misma exclusión rige en la sucesión sin testamento. El artículo 945 establece que el cónyuge separado no es llamado a heredar y, en ese caso, la herencia sigue el orden previsto para los demás familiares.

Aún así, esa pérdida no siempre es definitiva. Según el artículo 835, si los cónyuges se reconciliaron y se lo notificaron al juzgado que conoció de la separación, o al notario que otorgó la escritura pública, el sobreviviente conserva sus derechos.