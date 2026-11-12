Los estudiantes de Castilla-La Mancha podrán disfrutar de un fin de semana largo por la suspensión de actividad escolar el viernes 20 de noviembre.

Los estudiantes de cinco provincias de España podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días debido a una jornada no lectiva establecida por las autoridades educativas.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha confirmó que el próximo viernes 20 de noviembre no habrá clases en los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma, debido a la celebración del Día de la Enseñanza.

La inactividad alcanzará a cinco provincias de la región, según establece la Orden 79/2026, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. A raíz de la suspensión de actividades escolares el viernes 20 de noviembre, los estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Cuáles son las cinco provincias donde no habrá clases el 20 de noviembre

El calendario escolar 2026-2027 de Castilla-La Mancha establece la suspensión de la actividad escolar por el Día de la Enseñanza en estas provincias:

Albacete.

Ciudad Real.

Cuencia.

Guadalajara.

Toledo.

Los estudiantes de los centros educativos no universitarios correspondientes al calendario autonómico no tendrán clases el viernes 20 de noviembre y podrán sumar esa jornada al descanso del sábado 21 y domingo 22. Sin embargo, no se suspenderán las actividades laborales y se mantendrá la actividad en los centros educativos de otras comunidades autónomas.

El viernes 20 de noviembre, no se suspenderán las actividades laborales y se mantendrá la actividad en los centros educativos de otras comunidades autónomas. Shutterstock

Por qué no hay clases el 20 de noviembre

El Día de la Enseñanza es una fecha que está incluida entre los días de descanso escolar del curso académico 2026-2027.

La Orden 79/2026 establece que el calendario educativo contempla a la jornada junto con las festividades oficiales, descansos entre trimestres y otros días no lectivos de la Administración autonómica.

A su vez, también determina que las delegaciones provinciales de Educación deben concretar los calendarios correspondientes a cada provincia. La legislación española establece un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias, por lo que las jornadas de descanso deben tener en cuenta la planificación oficial de clases.

Cuándo serán los próximos días sin clase en Castilla-La Mancha

El calendario escolar oficial de la comunidad autónoma establece otros días de descanso en los próximos meses, según la información publicada por la Consejería de Educación:

El calendario escolar oficial de la comunidad autónoma establece otros días de descanso en los próximos meses para Castilla-La Mancha. EFE

7 de diciembre: jornada no lectiva.

Del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027: vacaciones escolares de Navidad, ambos días inclusive.

8 y 9 de febrero de 2027: días de descanso lectivo de libre disposición, aunque están condicionados al cumplimiento mínimo de jornadas lectivas.

Del 22 al 29 de marzo de 2027: descanso escolar entre el segundo y tercer trimestre, ambos días inclusive.

28 de mayo: jornada no lectiva.

El calendario también contempla festividades locales correspondientes a cada municipio, que pueden generar diferencias entre los centros educativos de las distintas localidades.