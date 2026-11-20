La DGT adopta los códigos de color de la Aemet para los avisos por nieve, niebla y viento.

Cuando la nieve, la niebla densa o el viento complican la carretera, saber qué significa cada aviso puede marcar la diferencia entre seguir el viaje o quedarse parado. Por eso la Dirección General de Tráfico (DGT) decidió ordenar sus colores, y el más grave, el negro, es el que más conviene tener claro.

Según informó la agencia EFE, Tráfico publicó una instrucción técnica que define los estados de vialidad por fenómenos meteorológicos adversos y su señalización. El objetivo es unificarlos con los que usa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), para dar un mensaje más claro a los conductores.

Desde ahora, cada estado tiene un color y un nombre pensado para que se entienda a primera vista el impacto sobre la circulación.

Qué significa un aviso negro en carretera

El negro corresponde al estado “Intransitable”. Significa que se corta la vía a la circulación, porque ya no es posible garantizar la seguridad vial. No hay restricciones que cumplir ni precauciones que tomar para seguir, sino que la carretera deja de estar disponible .

La DGT unifica sus códigos de color con los de la Aemet para los estados de vialidad por nieve, niebla y viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué se diferencia del aviso rojo

El rojo se llama “Adverso” y es el escalón anterior. La circulación está muy condicionada y las restricciones y limitaciones son más estrictas, pero la vía sigue abierta. La diferencia es que con el rojo se puede circular con condiciones, y con el negro no.

La instrucción incluye además una relación de tramos en los que solo pueden circular vehículos con neumáticos de invierno, y en los que se prohíbe usar cadenas cuando el estado es rojo.

Qué indican el naranja, el amarillo y el blanco

Los otros niveles siguen la misma lógica y avanzan según la gravedad:

Amarillo (“Afectado”): la circulación empieza a verse afectada por la meteorología y hay recomendaciones.

Naranja (“Dificultado”): la circulación está condicionada y se establecen restricciones y limitaciones.

Blanco: no hay ninguna incidencia.

En autopistas y autovías, el nivel de vialidad y las restricciones se indicarán en los paneles de mensaje variable.

Qué cambia en el carril izquierdo cuando nieva

La DGT también publicó la instrucción de la Campaña de Vialidad Invernal 26-27. Su principal novedad es que, si hay nevadas, los conductores deberán circular por el carril derecho. De esa forma el izquierdo queda libre para los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.