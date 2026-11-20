La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda una sencilla prueba casera para comprobar si el frigorífico cierra correctamente.

El frigorífico es uno de los electrodomésticos esenciales del hogar, ya que permite conservar los alimentos a temperaturas adecuadas durante todo el día. Sin embargo, el deterioro de la goma de la puerta puede afectar a su funcionamiento, provocar pérdidas de frío y aumentar el gasto energético.

Ante este problema, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda colocar una hoja de papel entre la puerta y el frigorífico para comprobar el estado del cierre hermético. Se trata de una prueba sencilla que permite identificar posibles fallos antes de recurrir a una reparación.

De acuerdo con la organización, las juntas de goma desempeñan una función fundamental para mantener la temperatura interior. Cuando pierden su capacidad de sellado, pueden aparecer problemas de refrigeración, acumulación de escarcha y dificultades para conservar los alimentos.

Para qué sirve colocar una hoja de papel entre la puerta y el frigorífico

La prueba del papel permite comprobar si la puerta del frigorífico cierra herméticamente y detectar posibles problemas en la goma que rodea su contorno. Esta pieza funciona como una barrera aislante que contribuye a mantener el aire frío dentro del electrodoméstico.

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda colocar una hoja de papel entre la puerta y el frigorífico para comprobar el estado del cierre hermético Fuente: Shutterstock

Según explica la OCU en su guía sobre averías de frigoríficos, el procedimiento consiste en colocar una hoja de papel entre el refrigerador y la puerta y cerrarla. A partir de ese momento, el comportamiento del folio puede revelar el estado del cierre.

Para realizar la comprobación, se pueden seguir estos pasos:

Abrir la puerta del frigorífico y colocar una hoja de papel sobre el borde donde se encuentra la junta de goma. Cerrar la puerta con el papel entre ambas superficies. Comprobar si el papel permanece sujeto o se desprende con facilidad. Repetir la prueba en diferentes puntos del contorno para revisar el ajuste de la puerta.

La OCU señala que si el papel se cae o la puerta se abre fácilmente y el folio está mojado, probablemente sea necesario sustituir la goma. Estos indicios pueden revelar que el cierre ha perdido eficacia.

Qué hacer si la goma del frigorífico está deteriorada

Cuando la prueba revela un posible problema, la OCU aconseja revisar primero el estado de la junta. La acumulación de suciedad y el desgaste de los materiales pueden impedir que la puerta cierre correctamente.

Qué hacer si la goma del frigorífico está deteriorada Fuente: Shutterstock Shutterstock

Como primera medida, la organización recomienda limpiar toda la goma con un paño húmedo y vinagre o detergente. Si el problema persiste y la junta presenta signos de deterioro, puede resultar necesario sustituirla por una nueva.

Para realizar el cambio, es importante consultar el modelo y la referencia del frigorífico, ya que cada fabricante utiliza diferentes sistemas de instalación. Algunas juntas se fijan mediante tornillos, otras se encajan en un carril y determinados modelos incorporan gomas adheridas.

Además, la OCU recomienda comprobar otros elementos que pueden afectar al cierre, como la nivelación de las patas, el estado de las bisagras y la colocación de los alimentos en el interior.

Mantener la puerta correctamente ajustada permite conservar mejor los alimentos y reducir las pérdidas de frío. Una revisión periódica de la goma también puede contribuir a prevenir averías y evitar un consumo innecesario de electricidad.