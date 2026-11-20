Captura de vídeo del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el cara a cara electoral con el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo, este jueves en Madrid. EFE

La mañana después del cara a cara, en Moncloa reivindican la contención de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE. Fuentes del Ejecutivo aseguran a EFE que el socialista moderó el tono para hablar a quienes todavía dudan sobre su voto en las elecciones generales del 29 de noviembre y evitó seguir el ritmo de confrontación que, a su juicio, buscaba Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.

Esa lectura convive con la que hizo el propio Feijóo al llegar a la sede del PP en Génova, donde se atribuyó “los tres puntos” y dijo que aún quedaba el “partido de vuelta”. El debate reunió a 10.152.000 espectadores de media, según Barlovento Comunicación. Moncloa sostiene que Sánchez aprovechó esa exposición para ganar la confianza de parte de los indecisos. Las fuentes consultadas por EFE no aportaron datos que permitan medir ese efecto.

Por qué Sánchez eligió un tono más contenido en el debate

En Moncloa explican que el presidente preparó su intervención para una audiencia transversal, con votantes de distintos partidos y personas que aún no tienen decidido qué papeleta depositarán el 29N. En ese escenario, Sánchez buscó proyectar un perfil presidencial y explicar sus propuestas con un tono más contenido que el que utiliza ante los simpatizantes en un mitin.

Las fuentes socialistas consideran que Feijóo centró buena parte de su intervención en atacar al presidente y que sus interrupciones perjudicaron el intercambio de ideas. Para explicar cómo entendían el formato, resumieron su postura en una frase: “no es un combate de boxeo ni un ‘Operación Triunfo’”.

El contraste que reivindica Moncloa se vio, entre otros asuntos, en el bloque de vivienda. Sánchez defendió la regulación del mercado y recordó las competencias autonómicas. Feijóo llevó la discusión económica a la presión fiscal, el poder adquisitivo y las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes.

Captura de vídeo del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (d), durante el cara a cara electoral que se celebra este jueves en Madrid. EFE Fuente: Academia de Televisión Academia de Televisión

Moncloa disputa la lectura de que Feijóo ganó el cara a cara

En el ala socialista del Ejecutivo afirman que ya contemplaban que parte de las valoraciones posteriores diera por ganador a Feijóo. Su balance se centra en otra pregunta: qué candidato pudo ampliar su apoyo fuera de su electorado habitual. Según su interpretación, Sánchez tuvo margen para atraer a indecisos y el líder popular se dirigió sobre todo a votantes que ya se movían entre el PP y Vox.

Las fuentes también cuestionaron que Feijóo recurriera durante el debate a unas declaraciones de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, sobre la supuesta “ambición” de Sánchez. En Moncloa consideran que el líder popular utilizó al dirigente de Junts como argumento de autoridad para reforzar sus reproches al presidente.

Sánchez vuelve al mitin en Santiago antes del debate a cuatro

Sánchez retoma este viernes 20 de noviembre la campaña en Santiago de Compostela, donde tiene previsto intervenir junto a José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG. En Moncloa esperan que recupere allí el tono habitual de sus mítines, ante un público distinto al del debate televisado.

El siguiente encuentro será el jueves 26 de noviembre, a tres días de las elecciones. Sánchez y Feijóo volverán a coincidir con Santiago Abascal, candidato de Vox, y Ada Colau, candidata de Frente Amplio. Las fuentes del Ejecutivo dejaron abierta la estrategia que seguirá el presidente en ese formato.