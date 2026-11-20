El sector hostelero de la Comunidad de Madrid atraviesa una etapa de alta actividad y rotación laboral. Imagen ilustrativa.

En la Comunidad de Madrid, el sector hostelero atraviesa una etapa de alta actividad y rotación laboral, con acuerdos de formación y empleo para cubrir vacantes, según señala el estudio sobre la hostelería madrileña elaborado por la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME).

A su vez, el 31 de diciembre de 2025 finalizó la vigencia pactada del convenio de restauración iniciado en 2023, mientras que se extiende la ultraactividad en 2026 con las tablas salariales del año anterior. Por su parte, el convenio de hospedaje, activo hasta 2028, cuenta con incrementos pactados del 3% para 2026.

En este escenario, Xavier Gelabert, CEO de Hostaljobs, ha realizado una publicación en su cuenta de LinkedIn en la que se refirió a las condiciones laborales y remuneraciones del sector en la Comunidad de Madrid.

“En Madrid, un jefe de cocina de hotel cobra con convenio de 2026. El de un restaurante sigue cobrando con las tablas de 2025”, afirmó sobre las diferencias salariales entre el convenio de hospedaje y el de restauración.

Cuánto cobra un jefe de cocina en Madrid según el convenio de 2026

Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el convenio de hospedaje fue publicado el 23 de mayo del 2026.

El acuerdo establece incrementos salariales del 3% en 2026, otro del 3% en 2027 y un 4% en 2028. Por tanto, Gelabert explicó cuánto cobraría un jefe de cocina bajo el marco de este nuevo acuerdo salarial: “Un jefe de cocina de nivel 1A en un 4 o 5 estrellas: 32.237 euros brutos al año”, aclaró.

El convenio de hospedaje publicado el 23 de mayo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOM) estableció un aumento salarial del 3% para 2026. Imagen ilustrativa. Fuente: Magnific

En este sentido, esta cantidad corresponde al salario base establecido por el convenio, por lo que no representa necesariamente la remuneración total que percibe el trabajador.

Por qué los trabajadores de restaurantes siguen cobrando con las tablas salariales de 2025

Según detalló el propio Gelabert en su publicación, el convenio colectivo de hostelería y actividades turísticas, aplicable a los establecimientos de restauración comprendidos en su ámbito, terminó su vigencia pactada el 31 de diciembre de 2025.

“Sigue vigente por ultraactividad mientras se negocia el nuevo, así que en 2026 se aplican las tablas de 2025. Sin subida”, afirmó el experto.

En el caso de los restaurantes, las tablas salariales de 2025 establecen una remuneración base de 19.816,58 euros brutos anuales para los trabajadores del nivel I de la categoría A.

Xavier Gelabert informó que el convenio colectivo de hostelería y actividades turísticas terminó su vigencia pactada el 31 de diciembre de 2025. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, Gelabert estableció una salvedad: “El salario base va aparte del plus convenio y la manutención. Los 19.816 euros del nivel I no son lo que acaba cobrando un jefe de cocina, son la base sobre la que se construye”, sostuvo.

Las diferencias entre ambos convenios reflejan que las condiciones salariales de los trabajadores del sector hostelero pueden variar según el tipo de establecimiento y el acuerdo colectivo aplicable. De todas formas, las tablas establecen remuneraciones mínimas, por lo que los salarios efectivos también dependerán de los complementos correspondientes y de las condiciones pactadas entre las empresas y sus empleados.