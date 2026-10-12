Llega a Lidl en España una nueva freidora de aire de la marca SilverCrest, un electrodoméstico que cuenta con dos recipientes de cristal para cocinar y conservar los alimentos sin necesidad de cambiarlos de envase.
El modelo permite preparar desde raciones individuales hasta comidas para varias personas. Tiene una potencia de 1500 W, cuatro programas preestablecidos y una temperatura regulable de entre 60 y 200 °C. Además, permite freír con poca grasa, asar y hornear.
Cómo funciona la freidora de aire de cristal de SilverCrest
La nueva freidora de aire de Lidl utiliza la circulación de aire caliente para cocinar los alimentos y conseguir resultados crujientes sin añadir aceite. Su diseño compacto incorpora dos recipientes de cristal de diferentes capacidades, que permiten adaptar la preparación a la cantidad de comida que se necesite.
El recipiente grande tiene una capacidad de 4 litros y está pensado para preparar varias porciones, mientras que el pequeño, de 2 litros, resulta adecuado para raciones individuales. Una vez terminada la preparación, los alimentos pueden conservarse directamente en los recipientes con sus tapas, lo que evita tener que trasladarlos a otro envase.
El aparato cuenta con un regulador giratorio para ajustar la temperatura y el tiempo de cocción. También incorpora cuatro programas preestablecidos: Air Fry, Roast, Refry y Keep Warm, destinados a freír con aire caliente, asar, recalentar y mantener la comida caliente.
Características de la nueva freidora de aire de Lidl
La freidora de aire de cristal reúne varias funciones para facilitar la preparación y conservación de los alimentos. Estas son sus principales características:
Capacidad y preparación de alimentos
- Dos recipientes de cristal: uno de 2 litros y otro de 4 litros para cocinar distintas cantidades.
- Capacidad para patatas fritas: hasta 250 gramos en el recipiente pequeño y 650 gramos en el grande.
- Funciones de cocción: permite freír con aire caliente, asar, hornear y recalentar.
- Conservación directa: los recipientes incluyen tapas para guardar o transportar los alimentos.
Potencia, temperatura y programas
- Potencia: 1500 W.
- Temperatura regulable: de 60 a 200 °C.
- Programas preestablecidos: cuatro opciones para simplificar la preparación.
- Control manual: regulador giratorio para ajustar el tiempo y la temperatura.
Diseño, seguridad y limpieza
- Dimensiones: aproximadamente 31,4 × 36,38 × 32,56 centímetros.
- Peso: alrededor de 5 kilogramos.
- Revestimiento antiadherente: la parrilla cuenta con un recubrimiento ILAG® para facilitar la extracción de los alimentos.
- Asas Cool-Touch: diseñadas para facilitar la manipulación de los recipientes.
- Limpieza: los recipientes de cristal, las tapas y la parrilla son aptos para el lavavajillas.
- Cable: aproximadamente 120 centímetros de longitud.
El contenido del paquete incluye el aparato principal, los recipientes de cristal, los accesorios, un libro de recetas y el manual de instrucciones.
Cuánto cuesta la freidora de aire de Lidl y cómo comprarla
La freidora de aire de cristal tiene un precio de 74,99 euros. El comercio ha anunciado que el producto llega a las tiendas físicas a partir del 30 de octubre. Para comprarla, los interesados pueden consultar la ficha del producto en la página oficial de Lidl España y comprobar las condiciones de disponibilidad y entrega.
El modelo cuenta con una valoración de 4,6 sobre 5 estrellas, basada en 127 opiniones, y el 96% de los clientes lo recomienda, según los datos publicados en la ficha del producto.