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Llega a Lidl en España una nueva freidora de aire de la marca SilverCrest, un electrodoméstico que cuenta con dos recipientes de cristal para cocinar y conservar los alimentos sin necesidad de cambiarlos de envase.

El modelo permite preparar desde raciones individuales hasta comidas para varias personas. Tiene una potencia de 1500 W, cuatro programas preestablecidos y una temperatura regulable de entre 60 y 200 °C. Además, permite freír con poca grasa, asar y hornear.

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Cómo funciona la freidora de aire de cristal de SilverCrest

La nueva freidora de aire de Lidl utiliza la circulación de aire caliente para cocinar los alimentos y conseguir resultados crujientes sin añadir aceite. Su diseño compacto incorpora dos recipientes de cristal de diferentes capacidades, que permiten adaptar la preparación a la cantidad de comida que se necesite.

El recipiente grande tiene una capacidad de 4 litros y está pensado para preparar varias porciones, mientras que el pequeño, de 2 litros, resulta adecuado para raciones individuales. Una vez terminada la preparación, los alimentos pueden conservarse directamente en los recipientes con sus tapas, lo que evita tener que trasladarlos a otro envase.

El aparato cuenta con un regulador giratorio para ajustar la temperatura y el tiempo de cocción. También incorpora cuatro programas preestablecidos: Air Fry, Roast, Refry y Keep Warm, destinados a freír con aire caliente, asar, recalentar y mantener la comida caliente.

La freidora incluye tapas para conservar y transportar la comida.
La freidora incluye tapas para conservar y transportar la comida.Fuente: ShutterstockShutterstock

Características de la nueva freidora de aire de Lidl

La freidora de aire de cristal reúne varias funciones para facilitar la preparación y conservación de los alimentos. Estas son sus principales características:

Capacidad y preparación de alimentos

  • Dos recipientes de cristal: uno de 2 litros y otro de 4 litros para cocinar distintas cantidades.
  • Capacidad para patatas fritas: hasta 250 gramos en el recipiente pequeño y 650 gramos en el grande.
  • Funciones de cocción: permite freír con aire caliente, asar, hornear y recalentar.
  • Conservación directa: los recipientes incluyen tapas para guardar o transportar los alimentos.

Potencia, temperatura y programas

  • Potencia: 1500 W.
  • Temperatura regulable: de 60 a 200 °C.
  • Programas preestablecidos: cuatro opciones para simplificar la preparación.
  • Control manual: regulador giratorio para ajustar el tiempo y la temperatura.

Diseño, seguridad y limpieza

  • Dimensiones: aproximadamente 31,4 × 36,38 × 32,56 centímetros.
  • Peso: alrededor de 5 kilogramos.
  • Revestimiento antiadherente: la parrilla cuenta con un recubrimiento ILAG® para facilitar la extracción de los alimentos.
  • Asas Cool-Touch: diseñadas para facilitar la manipulación de los recipientes.
  • Limpieza: los recipientes de cristal, las tapas y la parrilla son aptos para el lavavajillas.
  • Cable: aproximadamente 120 centímetros de longitud.

El contenido del paquete incluye el aparato principal, los recipientes de cristal, los accesorios, un libro de recetas y el manual de instrucciones.

El producto tiene un precio de 74,99 euros en Lidl.
El producto tiene un precio de 74,99 euros en Lidl.Lidl

Cuánto cuesta la freidora de aire de Lidl y cómo comprarla

La freidora de aire de cristal tiene un precio de 74,99 euros. El comercio ha anunciado que el producto llega a las tiendas físicas a partir del 30 de octubre. Para comprarla, los interesados pueden consultar la ficha del producto en la página oficial de Lidl España y comprobar las condiciones de disponibilidad y entrega.

El modelo cuenta con una valoración de 4,6 sobre 5 estrellas, basada en 127 opiniones, y el 96% de los clientes lo recomienda, según los datos publicados en la ficha del producto.