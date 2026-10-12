Llega a Lidl en España una nueva freidora de aire de la marca SilverCrest, un electrodoméstico que cuenta con dos recipientes de cristal para cocinar y conservar los alimentos sin necesidad de cambiarlos de envase.

El modelo permite preparar desde raciones individuales hasta comidas para varias personas. Tiene una potencia de 1500 W, cuatro programas preestablecidos y una temperatura regulable de entre 60 y 200 °C. Además, permite freír con poca grasa, asar y hornear.

Cómo funciona la freidora de aire de cristal de SilverCrest

La nueva freidora de aire de Lidl utiliza la circulación de aire caliente para cocinar los alimentos y conseguir resultados crujientes sin añadir aceite. Su diseño compacto incorpora dos recipientes de cristal de diferentes capacidades, que permiten adaptar la preparación a la cantidad de comida que se necesite.

El recipiente grande tiene una capacidad de 4 litros y está pensado para preparar varias porciones, mientras que el pequeño, de 2 litros, resulta adecuado para raciones individuales. Una vez terminada la preparación, los alimentos pueden conservarse directamente en los recipientes con sus tapas, lo que evita tener que trasladarlos a otro envase.

El aparato cuenta con un regulador giratorio para ajustar la temperatura y el tiempo de cocción. También incorpora cuatro programas preestablecidos: Air Fry, Roast, Refry y Keep Warm, destinados a freír con aire caliente, asar, recalentar y mantener la comida caliente.

La freidora incluye tapas para conservar y transportar la comida. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Características de la nueva freidora de aire de Lidl

La freidora de aire de cristal reúne varias funciones para facilitar la preparación y conservación de los alimentos. Estas son sus principales características:

Capacidad y preparación de alimentos

Dos recipientes de cristal: uno de 2 litros y otro de 4 litros para cocinar distintas cantidades.

Capacidad para patatas fritas: hasta 250 gramos en el recipiente pequeño y 650 gramos en el grande.

Funciones de cocción: permite freír con aire caliente, asar, hornear y recalentar.

Conservación directa: los recipientes incluyen tapas para guardar o transportar los alimentos.

Potencia, temperatura y programas

Potencia: 1500 W.

Temperatura regulable: de 60 a 200 °C.

Programas preestablecidos: cuatro opciones para simplificar la preparación.

Control manual: regulador giratorio para ajustar el tiempo y la temperatura.

Diseño, seguridad y limpieza

Dimensiones: aproximadamente 31,4 × 36,38 × 32,56 centímetros.

Peso: alrededor de 5 kilogramos.

Revestimiento antiadherente: la parrilla cuenta con un recubrimiento ILAG® para facilitar la extracción de los alimentos.

Asas Cool-Touch: diseñadas para facilitar la manipulación de los recipientes.

Limpieza: los recipientes de cristal, las tapas y la parrilla son aptos para el lavavajillas.

Cable: aproximadamente 120 centímetros de longitud.

El contenido del paquete incluye el aparato principal, los recipientes de cristal, los accesorios, un libro de recetas y el manual de instrucciones.

El producto tiene un precio de 74,99 euros en Lidl. Lidl

Cuánto cuesta la freidora de aire de Lidl y cómo comprarla

La freidora de aire de cristal tiene un precio de 74,99 euros. El comercio ha anunciado que el producto llega a las tiendas físicas a partir del 30 de octubre. Para comprarla, los interesados pueden consultar la ficha del producto en la página oficial de Lidl España y comprobar las condiciones de disponibilidad y entrega.

El modelo cuenta con una valoración de 4,6 sobre 5 estrellas, basada en 127 opiniones, y el 96% de los clientes lo recomienda, según los datos publicados en la ficha del producto.