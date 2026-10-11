La DGT advierte sobre los mensajes fraudulentos que solicitan el pago de multas.

La Dirección General de Tráfico de España (DGT) advierte de una estafa en la que los delincuentes envían notificaciones de sanciones falsas por email o SMS para solicitar el pago de multas. El organismo ha alertado el jueves sobre este fraude a través de su cuenta oficial de X.

En ese sentido, la DGT ha informado que los únicos canales oficiales para notificar multas son el correo postal y la Dirección Electrónica Vial (DEV), siempre que el usuario se haya registrado previamente en este último sistema. Por eso, si se recibe un aviso de una multa por correo electrónico o un mensaje que solicita el pago, es importante desconfiar y comprobar la información antes de realizar cualquier operación.

La DGT advierte de notificaciones falsas de multas por email y SMS

En su publicación, el organismo detalló: “ La DGT NO envía notificaciones de sanciones por #email o SMS solicitando el pago de multas. Los únicos canales oficiales de comunicación son a través del correo postal o de la Dirección Electrónica Vial #DEV, previo registro ”.

En ese contexto, han aconsejado a los conductores comprobar el origen de la comunicación antes de facilitar datos o efectuar un pago.

Correo postal y Dirección Electrónica Vial: los canales oficiales para recibir multas

La DGT dispone de dos canales de notificación, que son excluyentes: cada persona recibe las comunicaciones por la vía que le corresponda según su elección o las reglas aplicables.

Correo postal

Es el canal predeterminado. La DGT intenta entregar la notificación en el domicilio que tiene registrado. Si no consigue localizar al destinatario tras varios intentos o la notificación es rechazada, puede publicarla en el Tablón Edictal Único (TEU). La fecha de publicación se considera la fecha de notificación a efectos de pagos y alegaciones.

La DGT alerta sobre los intentos de fraude relacionados con las sanciones de tráfico. DGT/ X

Dirección Electrónica Vial (DEV)

Permite recibir las notificaciones de forma electrónica, únicamente tras darse de alta en el sistema. Desde ese momento, las comunicaciones se envían al buzón electrónico y dejan de llegar por correo postal. El usuario puede recibir avisos por email y SMS cuando tiene una nueva notificación, pero estos avisos no sustituyen a la notificación oficial.

Si una multa no llega al domicilio, la DGT recomienda comprobar que la dirección postal esté actualizada y consultar si existe alguna notificación en el TEU. Estos trámites pueden realizarse por internet y son gratuitos.

Las notificaciones de multas se envían por correo postal o a través de la DEV. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo pagar una multa de la DGT paso a paso

Antes de abonar una sanción, es importante comprobar que la notificación es auténtica, identificar al organismo que la ha impuesto y revisar los datos. La DGT establece los siguientes pasos: