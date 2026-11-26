Un marinero ha muerto y varios tripulantes han resultado heridos en el naufragio del Med Emre, un buque cisterna cargado con 7000 toneladas de gasóleo que volcó este jueves, 26 de noviembre, a unas 19 millas al noroeste de Ibiza y a 57 al este de Valencia. El barco, que navegaba de Algeciras a Barcelona con 17 tripulantes, ha quedado completamente volcado y semihundido.

Capitanía Marítima de Valencia ha detectado una mancha oleosa de 2,6 millas en el mar, aunque asegura que los tanques del buque están “intactos” y que la mancha no procede de su carga. Mientras tanto, el Gobierno y la Generalitat Valenciana han activado sus planes de emergencia ante un posible vertido.

Una mancha “mínima” bajo vigilancia

Según la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, la mancha no ha aumentado, por lo que se considera una “contaminación puntual”, probablemente causada por residuos oleosos que quedaban a bordo. Su extensión es “mínima” y se desplaza lentamente hacia el este, en paralelo a la costa norte de Ibiza.

Delgado hizo estas declaraciones tras una reunión de seguimiento encabezada por el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo. Además, descartó que la situación sea comparable a la del Prestige, porque la carga del Med Emre tiene “otras características, naturaleza y peligrosidad”.

Los investigadores buscan aclarar por qué el buque volcó en menos de una hora. Fuente: EFE/Mar y Puertos CGT

Planes de emergencia activados

Como medida preventiva, el Ministerio para la Transición Ecológica ha activado la fase de prealerta ante el riesgo de vertido, y el de Transportes, el plan marítimo nacional en situación 2. Los buques Clara Campoamor y Talía ya se encuentran en la zona para comprobar el estado del Med Emre, mientras la ministra Sara Aagesen ha pedido “prudencia”.

La Generalitat Valenciana, por su parte, ha activado su plan territorial de emergencias en situación de preemergencia y ha ofrecido sus recursos al Gobierno. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, aseguró que, por ahora, no tienen “constancia de que haya peligro” en la Comunidad Valenciana.

El armador deberá presentar un plan

La Dirección General de la Marina Mercante ha dado tres horas al armador, la naviera turca YMN, para que presente un plan para remolcar el buque y vaciar su carga. Ese plan deberá ser aprobado por la administración marítima española, mientras los medios de salvamento siguen en la zona por si se produjera una fuga.

YMN confirmó a EFE que es la propietaria del Med Emre, pero no dio detalles sobre el accidente. La carga de gasóleo pertenecía a la petrolera española Moeve, que ha puesto “todos sus medios y capacidades” a disposición del armador y de las autoridades.

Un vuelco “desconcertante” en menos de una hora

Las causas del naufragio aún se desconocen. El Med Emre fue construido en 2019 y había superado 17 inspecciones sin deficiencias, la última este año en Italia. Por eso, Delgado calificó de “desconcertante” que el barco se diera la vuelta “en menos de una hora”.

Un equipo de buzos llegará desde Cartagena para inspeccionar la parte sumergida del buque, y los tripulantes, incluido el capitán, declararán ante la autoridad independiente de investigación de accidentes marítimos.

Un marinero turco de 46 años murió tras el rescate, y varios tripulantes fueron hospitalizados en Valencia. Fuente: EFE/Mar y Puertos CGT EFE

Heridos y un fallecido

El buque emitió la llamada de socorro hacia las 22:30, tras sufrir una “fuerte inclinación” repentina. Salvamento Marítimo envió un helicóptero y buques mercantes a la zona, y seis de los tripulantes fueron rescatados por un mercante que navegaba cerca. Uno de los rescatados, un marinero turco de 46 años, murió después.

Varios heridos presentan hipotermia, deshidratación o intoxicación por productos petrolíferos , y algunos sufren heridas punzantes y fracturas abiertas, aunque con pronóstico favorable. Tres de los seis trasladados a Valencia han quedado hospitalizados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó su pésame a la familia del fallecido y aseguró que todas las administraciones trabajan de forma coordinada para “esclarecer lo ocurrido”.

Con los tanques intactos y la mancha bajo vigilancia, la prioridad es ahora retirar el buque de forma segura y averiguar por qué volcó en menos de una hora.