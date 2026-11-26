Qué trabajadores pueden solicitar cambios de horario o teletrabajo para cuidar a un familiar

Compatibilizar las responsabilidades laborales con el cuidado de un familiar enfermo puede convertirse en un desafío para muchos trabajadores en España. Ante estas circunstancias, el Gobierno ha ampliado la protección legal de quienes necesitan adaptar sus condiciones de trabajo para atender a sus seres queridos.

El Real Decreto-ley 42/2026, de 24 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modifica el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores e incorpora expresamente los cuidados paliativos entre las circunstancias que justifican una solicitud de adaptación laboral.

La medida, que entra en vigor este jueves 26 de noviembre, permite solicitar modificaciones en los horarios, la distribución de la jornada o la modalidad de trabajo, incluido el teletrabajo.

Qué trabajadores pueden solicitar cambios de horario o teletrabajo para cuidar a un familiar

La nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores contempla diferentes situaciones familiares en las que los empleados pueden solicitar una adaptación de sus condiciones laborales.

En concreto, podrán acogerse a este derecho quienes necesiten cuidar a:

Hijos mayores de 12 años

Cónyuges o parejas de hecho

Padres, abuelos, hermanos y nietos

Otras personas dependientes que residan en el mismo domicilio.

La normativa contempla aquellos casos en los que estas personas necesitan asistencia por motivos de edad, accidente, enfermedad o cuidados paliativos. Para acceder a esta medida, el trabajador deberá acreditar las circunstancias que justifican su solicitud.

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Puede la empresa rechazar una solicitud de teletrabajo o cambio de horario

El derecho a solicitar una adaptación laboral está sujeto a un equilibrio entre las necesidades familiares del empleado y las posibilidades organizativas y productivas de la empresa.

En ausencia de una regulación específica en el convenio colectivo, la compañía dispondrá de un plazo máximo de 15 días para negociar la petición. Transcurrido ese periodo sin una oposición expresa y justificada, la solicitud se presumirá concedida.

La empresa deberá comunicar su decisión por escrito y podrá aceptar la petición, ofrecer una alternativa o rechazarla por razones objetivas. Asimismo, el trabajador podrá recuperar sus condiciones laborales anteriores cuando finalice el periodo acordado o desaparezcan las circunstancias que justificaron la adaptación. En caso de discrepancia, podrá acudir a la justicia