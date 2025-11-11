Cada vez más personas buscan formas eficientes de conservar sus alimentos por más tiempo y evitar el desperdicio. En ese contexto, Lidl ha sorprendido en España con un nuevo lanzamiento que promete revolucionar la manera de almacenar la comida en casa: una envasadora al vacío de 125 W que mantiene los alimentos frescos, protegidos del aire, el agua y los olores.

Este pequeño electrodoméstico ya se ha convertido en un éxito entre los compradores online de la cadena, y no es para menos: combina potencia, funcionalidad y practicidad a un precio muy competitivo.

Además, está diseñado para adaptarse tanto a quienes buscan conservar sobras del día a día como a los amantes de la cocina al vacío o el batch cooking.

¿Cómo funciona la envasadora al vacío de Lidl?

La envasadora al vacío Silvercrest de 125 W está pensada para sellar bolsas y eliminar el aire del interior, lo que permite conservar los alimentos en perfecto estado durante más tiempo. Su funcionamiento es sencillo: basta con introducir los alimentos en la bolsa, seleccionar el modo de uso (según si el producto es húmedo o delicado) y activar el sellado.

Además, incluye una conexión para el envasado externo de recipientes o bolsas con válvula de vacío, lo que amplía su versatilidad. También permite cocinar al vacío —una técnica cada vez más popular entre los aficionados a la gastronomía— y cuenta con luces indicadoras para controlar todo el proceso.

Lidl

Características del producto

Funciones

“Wet”: para alimentos húmedos

“Soft”: para alimentos delicados

Datos técnicos

Potencia: 125 W

Tamaño: 38,6 x 14,5 x 7,3 cm (sin rollo de film)

Peso: 1,02 kg

Materiales

Accesorios incluidos: junta de repuesto, rollo de film de 3 metros, 2 tubos de vacío y 3 adaptadores de válvula

Extras: bandeja extraíble apta para lavavajillas, bobina para el cable y pies antideslizantes

Film sin BPA y apto para microondas (hasta 900 W / 70 °C durante 3 minutos con la bolsa abierta)

Compatibilidad: bolsas de film estándar de hasta 30 cm de ancho

Lidl

¿Cómo comprar la envasadora al vacío de Lidl?

La envasadora al vacío Silvercrest de 125 W tiene un precio de 19,99 euros y, debido a su alta demanda, solo puede adquirirse online a través de la web oficial de Lidl España. No está disponible en tiendas físicas y las unidades son limitadas, por lo que quienes deseen incorporarla a su cocina deberán darse prisa.

Con esta práctica herramienta, Lidl se despide definitivamente del clásico tupper y apuesta por una forma más moderna, higiénica y eficiente de conservar los alimentos.