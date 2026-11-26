El Código Civil reconoce el derecho a una pensión compensatoria cuando el divorcio provoca un desequilibrio económico entre los cónyuges.

El fin de un matrimonio supone importantes cambios personales, familiares y económicos. En muchos casos, uno de los cónyuges ha dedicado parte de su vida al cuidado del hogar o de los hijos, ha reducido su jornada laboral o ha renunciado a determinadas oportunidades profesionales durante el matrimonio.

Ante estas circunstancias, la legislación española contempla un mecanismo de protección económica para la parte que resulte perjudicada tras la ruptura: la pensión compensatoria.

El artículo 97 del Código Civil establece que el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico respecto del otro, que implique un empeoramiento de su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación si concurren las circunstancias legalmente previstas.

Quién puede solicitar una pensión compensatoria tras el divorcio

Según el artículo 97 del Código Civil, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cualquiera de los dos cónyuges puede reclamar esta prestación económica si acredita que la ruptura matrimonial ha provocado un desequilibrio económico en su perjuicio.

Para determinar si corresponde conceder esta compensación y establecer su cuantía, el juez valorará diferentes circunstancias:

La edad y el estado de salud.

La formación profesional y las posibilidades de encontrar empleo.

La dedicación pasada y futura a la familia.

La colaboración en las actividades profesionales del otro cónyuge.

La duración del matrimonio y de la convivencia.

La posible pérdida de derechos de pensión.

El patrimonio, los ingresos y las necesidades económicas de ambas partes.

Por ejemplo, una persona que haya abandonado su carrera profesional durante varios años para dedicarse al cuidado de sus hijos podría tener derecho a esta prestación si el divorcio perjudica su situación económica.

El Código Civil reconoce el derecho a recibir una compensación económica cuando la ruptura matrimonial provoca un desequilibrio económico entre los cónyuges. Shutterstock

El desequilibrio económico debe tener su origen en la ruptura matrimonial, por lo que la mera diferencia de ingresos entre los excónyuges resulta insuficiente para acceder a la compensación.

Cuánto dinero debe pagar la expareja y durante cuánto tiempo

El Código Civil permite establecer una pensión temporal, una prestación por tiempo indefinido o un pago único. Su importe y duración dependerán de las circunstancias particulares de cada matrimonio y podrán fijarse mediante un convenio regulador o una sentencia judicial.

La normativa también contempla la posibilidad de modificar la cuantía cuando se produzcan cambios económicos relevantes en la situación de cualquiera de los excónyuges.