La jornada estará marcada por lluvias localmente fuertes y precipitaciones débiles en algunas regiones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de lluvias en España para este lunes 12 de octubre. En ese sentido, las zonas afectadas son Baleares, Canarias y Cataluña.

En Menorca y Mallorca se prevén chubascos localmente fuertes, que irán remitiendo a lo largo del día y en Canarias habrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles o moderadas, más probables en las islas más montañosas. Según el pronostico, un frente podría dejar cielo nuboso o cubierto con alguna llovizna en el noroeste.

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas subirán de manera general y más acusada en el caso de las máximas, y únicamente podrían bajar ligeramente las mínimas en Galicia y en los litorales del sudoeste; en Canarias, las temperaturas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente. De nuevo se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

Predominarán las brisas en los litorales y el viento será flojo de dirección variable en el interior peninsular, aunque en Galicia será del sur en el litoral; en Baleares, tramontana moderada y en Canarias alisio moderado.

Este lunes, ascenso de temperaturas y chubascos fuertes en Menorca y Mallorca. Shutterstock

¿Cuáles son las zonas afectadas por la lluvia?

Baleares : cielo cubierto, con probabilidad de chubascos ocasionales que podrían ser fuertes hasta la mañana en Menorca y el noreste de Mallorca, y por la tarde en el interior y sur de Mallorca.

Canarias : probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve, sobre todo en medianías. No se descartan lluvias o chubascos en el interior de las islas montañosas por la tarde.

Cataluña: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral central y posibilidad de precipitaciones débiles a primeras horas.

Los chubascos podrían ser localmente fuertes durante la jornada. Shutterstock

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