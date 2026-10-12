La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de lluvias en España para este lunes 12 de octubre. En ese sentido, las zonas afectadas son Baleares, Canarias y Cataluña.
En Menorca y Mallorca se prevén chubascos localmente fuertes, que irán remitiendo a lo largo del día y en Canarias habrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles o moderadas, más probables en las islas más montañosas. Según el pronostico, un frente podría dejar cielo nuboso o cubierto con alguna llovizna en el noroeste.
¿Cómo estará la temperatura en España?
Las temperaturas subirán de manera general y más acusada en el caso de las máximas, y únicamente podrían bajar ligeramente las mínimas en Galicia y en los litorales del sudoeste; en Canarias, las temperaturas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente. De nuevo se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.
Predominarán las brisas en los litorales y el viento será flojo de dirección variable en el interior peninsular, aunque en Galicia será del sur en el litoral; en Baleares, tramontana moderada y en Canarias alisio moderado.
¿Cuáles son las zonas afectadas por la lluvia?
- Baleares: cielo cubierto, con probabilidad de chubascos ocasionales que podrían ser fuertes hasta la mañana en Menorca y el noreste de Mallorca, y por la tarde en el interior y sur de Mallorca.
- Canarias: probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve, sobre todo en medianías. No se descartan lluvias o chubascos en el interior de las islas montañosas por la tarde.
- Cataluña: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral central y posibilidad de precipitaciones débiles a primeras horas.
Clima en las demás comunidades
- Galicia: cielos nubosos que tenderán a poco nubosos, con grandes claros en el sur. Las temperaturas máximas subirán.
- Asturias: cielo cubierto durante la mañana, con tendencia a poco nuboso desde el mediodía. Las temperaturas subirán ligeramente.
- Cantabria: intervalos de nubes bajas por la tarde y temperaturas máximas en ascenso, más ligero en el litoral.
- País Vasco: nubosidad por la mañana y por la noche, con cielos poco nubosos o despejados por la tarde. Las temperaturas subirán.
- Castilla y León: intervalos nubosos que tenderán a poco nubosos, aunque habrá más nubes bajas en la vertiente cantábrica. Las temperaturas subirán ligeramente.
- Navarra: intervalos de nubes medias y altas, con cielos poco nubosos o despejados por la mañana. Las temperaturas subirán ligeramente.
- La Rioja: intervalos nubosos que darán paso a cielos poco nubosos. Se espera un ligero ascenso de las temperaturas.
- Aragón: intervalos nubosos en el Pirineo y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas máximas apenas cambiarán.
- Extremadura: cielos despejados o con nubes altas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.
- Comunidad de Madrid: intervalos de nubes medias y altas, con temperaturas en aumento.
- Castilla-La Mancha: intervalos de nubes medias y altas y temperaturas en ascenso.
- Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin grandes cambios.
- Región de Murcia: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas subirán.
- Andalucía: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán en general, salvo las mínimas del litoral atlántico, que bajarán ligeramente.