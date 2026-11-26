Un camarero español en Zúrich relató que su mes de mayores ingresos coincidió con varias sustituciones. Imagen ilustrativa.

En España, los trabajadores de la hostelería cobraron de media 1631,60 euros brutos al mes en 2025, frente a los 2497,20 euros del conjunto de los asalariados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde Zúrich, Ignacio, camarero español, ofrece otra referencia: en el pódcast FirstStepSwiss estimó que un profesional con experiencia en Suiza puede cobrar alrededor de 4.500 euros brutos mensuales, a los que se suman las propinas.

Ignacio contó que llegó a ingresar unos 14.000 euros en un mes excepcional. “No tuve casi días libres y estuve sustituyendo a compañeros enfermos”, explicó, según la transcripción de La Vanguardia.

Cómo funcionan las propinas en los restaurantes de Suiza

En Suiza, el servicio está incluido en el precio y dejar propina es voluntario. La oficina de turismo del país señala que, cuando un cliente quiere agradecer el servicio, es habitual redondear la cuenta o añadir entre un 5% y un 10%.

Ignacio recordó que, en una ocasión, dos camareros atendieron una mesa en un hotel y cada uno recibió una propina de 400. También explicó que su restaurante de Zúrich paga a los camareros una comisión del 10% sobre sus ventas.

En Suiza, el servicio está incluido en la cuenta y la propina es voluntaria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto se cobra en la hostelería de Suiza frente a España

El convenio nacional de la hostelería suiza fija en 2026 un salario mínimo de 3713 francos suizos brutos al mes para trabajadores adultos a jornada completa sin formación profesional. Para quienes tienen un certificado federal de capacidad o una cualificación equivalente, el mínimo asciende a 4528 francos suizos. El convenio también contempla una decimotercera paga.

La Oficina Federal de Estadística de Suiza situó el salario mediano de la restauración en 4744 francos brutos al mes en 2024 , con los sueldos expresados en su equivalente a jornada completa. El dato español del INE es una media de toda la hostelería, que incluye alojamiento y empleos a tiempo parcial. La diferencia de moneda, jornada y cobertura impide calcular una brecha salarial exacta para los camareros a partir de esas dos cifras.

Cuántas horas se trabaja y cuánto cuesta vivir en Suiza

El convenio suizo de hostelería prevé cinco semanas de vacaciones al año y una jornada ordinaria de 42 horas semanales de media. La referencia sube a 43,5 horas en establecimientos de temporada y a 45 en los pequeños que cumplen los requisitos del convenio. En España, el Estatuto de los Trabajadores fija un máximo general de 40 horas semanales de promedio anual y un mínimo de 30 días naturales de vacaciones.

El nivel de precios del consumo de los hogares fue casi un 87 % más alto en Suiza que en España en 2025, según los datos preliminares de Eurostat. Esa diferencia corresponde a una media nacional. Para calcular cuánto puede ahorrar un camarero en Zúrich, hay que descontar del salario neto gastos como el alquiler, la compra, el transporte y la prima del seguro médico obligatorio.