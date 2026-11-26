El vinagre blanco puede suavizar las toallas, pero su uso frecuente podría deteriorar algunos componentes de la lavadora.

El vinagre blanco se ha convertido en uno de los productos más populares para la limpieza del hogar. Su bajo precio, su versatilidad y su capacidad para eliminar los restos de cal hacen que muchas personas lo utilicen como alternativa a los productos de limpieza convencionales.

Uno de los trucos domésticos más extendidos consiste en echar un poco de vinagre en la lavadora para sustituir el suavizante tradicional y conseguir que las prendas recuperen su textura original, especialmente las toallas.

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte sobre las consecuencias que puede tener esta práctica. Aunque el vinagre ofrece determinadas ventajas para los tejidos, su uso frecuente puede comprometer el estado de algunos componentes del electrodoméstico.

Qué ocurre con la ropa cuando se añade vinagre a la lavadora

Según la OCU, el vinagre blanco puede favorecer la suavidad de las toallas de baño cuando se incorpora durante el último aclarado del programa de lavado. Su contenido en ácido acético ayuda a eliminar los residuos de detergente acumulados en las fibras de los tejidos.

Esta alternativa despierta especial interés porque los suavizantes convencionales pueden reducir la capacidad de absorción de las toallas. De hecho, los análisis de la organización revelan que dicha pérdida de absorción puede alcanzar el 30%.

Además, en su informe sobre los diferentes usos del vinagre, la OCU señala que este producto también puede contribuir a conservar la intensidad de los colores de las prendas.

El vinagre blanco puede ayudar a eliminar ciertas manchas de la ropa. Shutterstock

Qué problema puede causar el vinagre en la lavadora y qué recomienda la OCU

A pesar de sus beneficios para determinados tejidos, la organización desaconseja utilizar el vinagre como sustituto habitual del suavizante, puesto que su uso continuado puede dañar la lavadora.

La acidez de este producto puede afectar a determinados materiales del electrodoméstico, especialmente a las juntas y los elementos de goma, según su resistencia y composición. Su deterioro podría favorecer la aparición de fugas de agua y generar gastos de reparación.

Por este motivo, conviene consultar las instrucciones del fabricante antes de incorporar productos caseros al ciclo de lavado. La OCU recuerda que el suavizante es un complemento prescindible y que un detergente adecuado resulta suficiente para conseguir una colada limpia.

Además, el organismo aconseja respetar las dosis de detergente, seleccionar el programa apropiado para cada tejido y realizar un mantenimiento periódico del electrodoméstico.