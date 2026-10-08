La freidora de aire que se puede conseguir en Lidl España por menos de 75 euros.

Encontrar un electrodoméstico de cocina que sume funciones sin ocupar demasiado espacio ni disparar el presupuesto no es sencillo, pero las cadenas de supermercado suelen renovar su catálogo con propuestas pensadas para el día a día en la cocina.

Lidl, una de las cadenas con mayor presencia en España, vuelve a sumar a su oferta un producto que llama la atención por diferenciarse al de las freidoras de aire convencionales.

Se trata de la Silvercast SHFGD 1500 A1, un modelo que, según detalla la propia Lidl, reemplaza la clásica cesta metálica con revestimiento antiadherente por recipientes de vidrio como cámara de cocción, algo poco habitual dentro de esta categoría de pequeños electrodomésticos.

Cómo funciona y para qué sirve este electrodoméstico

El mecanismo de cocción no difiere del de una air fryer tradicional, ya que una resistencia calienta el aire y un ventilador lo hace circular a alta velocidad alrededor de los alimentos. La diferencia aparece en el recipiente, ya que en lugar de una cubeta convencional el equipo incorpora dos recipientes de vidrio intercambiables, uno de aproximadamente 2 litros y otro de 4 litros.

El equipo reemplaza la cesta antiadherente tradicional por recipientes de vidrio intercambiables. Lidl

Esta combinación permite freír con aire alimentos como patatas, nuggets o verduras, además de asar carnes, pollo o pescado, hornear ciertas preparaciones de repostería y recalentar o mantener caliente la comida ya cocinada.

Si bien se puede ajustar manualmente la temperatura y el tiempo de cocción, el equipo ya cuenta con cuatro programas predeterminados:

Air Fry

Roast

Refry

Keep Warm

Los beneficios de tener dos recipientes de vidrio intercambiables

Uno de los beneficios del producto es justamente la posibilidad de elegir entre dos tamaños de recipiente según la cantidad que se vaya a cocinar.

El de 2 litros está pensado para una porción individual y admite hasta 250 gramos de patatas fritas, mientras que el de 4 litros permite preparar varias porciones o piezas más grandes, como un pollo entero, con capacidad para hasta 650 gramos de patatas.

Ambos recipientes incluyen tapa, lo que permite retirar la comida, taparla y guardarla directamente sin necesidad de trasvasarla a otro envase. El vidrio también permite observar el proceso de cocción sin abrir el equipo, y tanto los recipientes como las rejillas son aptos para lavavajillas.

Potencia, precio y reseña de usuarios

El equipo tiene una potencia de 1500 W, una temperatura regulable de entre 60 y 200 grados y un peso aproximado de 5 kilos.

Permite freír, asar, hornear y recalentar alimentos, todo por menos de 75 euros. Captura de pantalla (Lidl España)

En la página de Lidl España, el producto figura actualmente a 74,99 euros y acumula una valoración de 4,6 sobre 5. Entre los comentarios destacan la facilidad de limpieza y el funcionamiento general del electrodoméstico.

Dónde consultar el horario de la tienda Lidl más cercana

Para quienes estén interesados en conseguir este producto, Lidl pone a disposición un buscador de tiendas en su sitio web, donde alcanza con introducir la localidad para conocer el horario de apertura de cada sucursal.

Esta herramienta resulta útil para organizar la visita con anticipación y verificar horarios de apertura.