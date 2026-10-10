La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado 10 de octubre un tiempo estable en buena parte del país, con temperaturas máximas en ascenso en la península y Baleares. La excepción será Lanzarote, donde podrían registrarse chubascos y tormentas localmente fuertes durante la primera mitad del día.
Según el organismo, retomado por la Agencia EFE, el Cantábrico amanecerá con cielos nubosos y el Alborán con nubosidad abundante, mientras que en el resto de la península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Además, se esperan lloviznas en el Cantábrico y algunos chubascos en Ceuta y Melilla. También es probable que se formen brumas y bancos de niebla en las montañas de la mitad norte, la meseta norte, el sudeste peninsular, el Estrecho y el entorno mediterráneo.
Las temperaturas suben en casi toda la península
Las máximas bajarán en el sur de Andalucía, pero subirán en el resto de la península y en Baleares. Las mínimas, por su parte, aumentarán en las montañas de la mitad norte y se mantendrán o descenderán ligeramente en el resto del territorio.
En cuanto al viento, predominarán las brisas en el Cantábrico y el Mediterráneo. Soplará flojo en el interior peninsular, moderado en el valle del Ebro, el Estrecho y Alborán, y con intervalos de fuerte en el Ampurdán y Menorca.
Canarias, la excepción con chubascos y tormentas
En Canarias se esperan intervalos nubosos con chubascos localmente moderados, que podrían ser fuertes y acompañados de tormenta en Lanzarote durante la madrugada, sin descartarlos en Fuerteventura. En el norte de las islas montañosas habrá precipitaciones débiles, más probables en la primera mitad del día, y una baja probabilidad de chubascos fuertes ocasionales en Gran Canaria y Tenerife.
En el resto del archipiélago, los cielos estarán poco nubosos, salvo en las vertientes sur de las islas centrales y el oeste de La Palma, donde tenderán a nubosos con baja probabilidad de chubascos. Las temperaturas apenas cambiarán y soplará viento moderado, que será fuerte en las cumbres centrales de Tenerife.
El tiempo, comunidad por comunidad
La previsión de la AEMET para el resto de comunidades autónomas:
Norte: nubes y nieblas en el Cantábrico
- Galicia: cielos poco nubosos que tenderán a cubrirse, con posibles nieblas en el interior de A Coruña y Pontevedra y en el centro y sur de Lugo. Mínimas en ascenso en el sur de las montañas de Lugo y Ourense y máximas en ligero ascenso generalizado. Viento flojo.
- Asturias: cielos nubosos que tenderán a cubrirse. Mínimas en aumento en la mitad occidental del extremo sur de la cordillera y máximas en ascenso en la cordillera. Viento flojo en régimen de brisas.
- Cantabria: cielos poco nubosos con algún claro por la mañana y posibles nieblas en el sur y la mitad oriental del interior. Mínimas en ligero descenso en Liébana y el sur, y máximas en ascenso en la mitad sur. Brisas flojas.
- País Vasco: cielos poco nubosos que tenderán a muy nubosos, con posibles brumas y nieblas en Álava y el interior de Gipuzkoa y Bizkaia. Mínimas en ligero descenso en el extremo occidental de Bizkaia y el oeste de la llanada alavesa, y máximas en aumento en Álava y Gipuzkoa. Brisas flojas.
- Navarra: cielos despejados que tenderán a nubosos, con posibles nieblas en la mitad norte. Mínimas en ligero ascenso en los Pirineos y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo, con algún intervalo moderado en la Ribera.
Interior: cielos despejados y temperaturas en ascenso
- Castilla y León: cielos poco nubosos, sin descartar brumas o nieblas matinales en la meseta. Temperaturas en ligero o moderado ascenso, salvo las mínimas del cuadrante nororiental, que apenas variarán. Viento flojo.
- La Rioja: cielos poco nubosos o despejados. Mínimas sin cambios y máximas en moderado ascenso, más acusado en la sierra. Viento flojo con algún intervalo moderado.
- Aragón: cielos poco nubosos. Mínimas en aumento en el centro de Huesca y los Pirineos, con pocos cambios en el resto, y máximas en ligero ascenso. Viento moderado a flojo en el valle del Ebro y flojo en el resto.
- Comunidad de Madrid: cielos poco nubosos o despejados, con nubes en la sierra a primera hora de la tarde. Temperaturas en ascenso y viento flojo, que podrá ser moderado en el sureste.
- Castilla-La Mancha: cielos poco nubosos con intervalos de nubes, temperaturas al alza y viento flojo.
- Extremadura: cielos poco nubosos. Mínimas sin cambios o en ligero descenso en el sur, y máximas en ligero ascenso, localmente moderado en el norte. Viento flojo.
Mediterráneo y Baleares: cielos despejados y máximas al alza
- Cataluña: cielos poco nubosos que pasarán a despejados, con nubes bajas en el valle de Arán por la tarde. Mínimas en ascenso en los Pirineos y máximas en aumento, que puede ser notable en el extremo occidental de la cordillera. Viento flojo, moderado en el litoral de Tarragona.
- Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos que pasarán a despejados. Mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, salvo en el tercio sur. Viento flojo, con algún intervalo moderado en el golfo de Valencia.
- Baleares: cielos poco nubosos. Mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado en Menorca y flojo en el resto.
Sur y sudeste: más nubes y temperaturas estables
- Región de Murcia: cielos poco nubosos con intervalos de nubes. Mínimas en descenso en la mitad oriental y máximas con pocos cambios. Viento flojo, ocasionalmente moderado.
- Andalucía: intervalos de nubes en el litoral mediterráneo, con precipitaciones débiles ocasionales, y cielos poco nubosos en el resto. Mínimas en ligero descenso en el valle del Guadalquivir y el extremo occidental, y máximas con pocos cambios. Viento flojo, con intervalos moderados en el litoral almeriense y el Estrecho.