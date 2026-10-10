La AEMET anticipa un ascenso de las temperaturas máximas para el fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado 10 de octubre un tiempo estable en buena parte del país, con temperaturas máximas en ascenso en la península y Baleares. La excepción será Lanzarote, donde podrían registrarse chubascos y tormentas localmente fuertes durante la primera mitad del día.

Según el organismo, retomado por la Agencia EFE, el Cantábrico amanecerá con cielos nubosos y el Alborán con nubosidad abundante, mientras que en el resto de la península y Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Además, se esperan lloviznas en el Cantábrico y algunos chubascos en Ceuta y Melilla. También es probable que se formen brumas y bancos de niebla en las montañas de la mitad norte, la meseta norte, el sudeste peninsular, el Estrecho y el entorno mediterráneo.

Las temperaturas suben en casi toda la península

Las máximas bajarán en el sur de Andalucía, pero subirán en el resto de la península y en Baleares. Las mínimas, por su parte, aumentarán en las montañas de la mitad norte y se mantendrán o descenderán ligeramente en el resto del territorio.

En cuanto al viento, predominarán las brisas en el Cantábrico y el Mediterráneo. Soplará flojo en el interior peninsular, moderado en el valle del Ebro, el Estrecho y Alborán, y con intervalos de fuerte en el Ampurdán y Menorca.

La AEMET compartió el pronóstico del tiempo para este sábado 10 de octubre. Fuente: EFE Alejandro García

Canarias, la excepción con chubascos y tormentas

En Canarias se esperan intervalos nubosos con chubascos localmente moderados, que podrían ser fuertes y acompañados de tormenta en Lanzarote durante la madrugada, sin descartarlos en Fuerteventura. En el norte de las islas montañosas habrá precipitaciones débiles, más probables en la primera mitad del día, y una baja probabilidad de chubascos fuertes ocasionales en Gran Canaria y Tenerife.

En el resto del archipiélago, los cielos estarán poco nubosos, salvo en las vertientes sur de las islas centrales y el oeste de La Palma, donde tenderán a nubosos con baja probabilidad de chubascos. Las temperaturas apenas cambiarán y soplará viento moderado, que será fuerte en las cumbres centrales de Tenerife.

El tiempo, comunidad por comunidad

La previsión de la AEMET para el resto de comunidades autónomas:

Norte: nubes y nieblas en el Cantábrico

Galicia: cielos poco nubosos que tenderán a cubrirse, con posibles nieblas en el interior de A Coruña y Pontevedra y en el centro y sur de Lugo. Mínimas en ascenso en el sur de las montañas de Lugo y Ourense y máximas en ligero ascenso generalizado. Viento flojo.

Asturias: cielos nubosos que tenderán a cubrirse. Mínimas en aumento en la mitad occidental del extremo sur de la cordillera y máximas en ascenso en la cordillera. Viento flojo en régimen de brisas.

Cantabria: cielos poco nubosos con algún claro por la mañana y posibles nieblas en el sur y la mitad oriental del interior. Mínimas en ligero descenso en Liébana y el sur, y máximas en ascenso en la mitad sur. Brisas flojas.

País Vasco: cielos poco nubosos que tenderán a muy nubosos, con posibles brumas y nieblas en Álava y el interior de Gipuzkoa y Bizkaia. Mínimas en ligero descenso en el extremo occidental de Bizkaia y el oeste de la llanada alavesa, y máximas en aumento en Álava y Gipuzkoa. Brisas flojas.

Navarra: cielos despejados que tenderán a nubosos, con posibles nieblas en la mitad norte. Mínimas en ligero ascenso en los Pirineos y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo, con algún intervalo moderado en la Ribera.

Interior: cielos despejados y temperaturas en ascenso

Castilla y León: cielos poco nubosos, sin descartar brumas o nieblas matinales en la meseta. Temperaturas en ligero o moderado ascenso, salvo las mínimas del cuadrante nororiental, que apenas variarán. Viento flojo.

La Rioja: cielos poco nubosos o despejados. Mínimas sin cambios y máximas en moderado ascenso, más acusado en la sierra. Viento flojo con algún intervalo moderado.

Aragón: cielos poco nubosos. Mínimas en aumento en el centro de Huesca y los Pirineos, con pocos cambios en el resto, y máximas en ligero ascenso. Viento moderado a flojo en el valle del Ebro y flojo en el resto.

Comunidad de Madrid: cielos poco nubosos o despejados, con nubes en la sierra a primera hora de la tarde. Temperaturas en ascenso y viento flojo, que podrá ser moderado en el sureste.

Castilla-La Mancha: cielos poco nubosos con intervalos de nubes, temperaturas al alza y viento flojo.

Extremadura: cielos poco nubosos . Mínimas sin cambios o en ligero descenso en el sur, y máximas en ligero ascenso, localmente moderado en el norte. Viento flojo.

El tiempo cambia de una región a otra en este inicio de fin de semana. Fuente: EFE Mariscal

Mediterráneo y Baleares: cielos despejados y máximas al alza

Cataluña: cielos poco nubosos que pasarán a despejados, con nubes bajas en el valle de Arán por la tarde. Mínimas en ascenso en los Pirineos y máximas en aumento, que puede ser notable en el extremo occidental de la cordillera. Viento flojo, moderado en el litoral de Tarragona.

Comunidad Valenciana: cielos poco nubosos que pasarán a despejados. Mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, salvo en el tercio sur. Viento flojo, con algún intervalo moderado en el golfo de Valencia.

Baleares: cielos poco nubosos. Mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado en Menorca y flojo en el resto.

Sur y sudeste: más nubes y temperaturas estables