El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 16 de agosto de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 16 de agosto

El clima en España se presenta inestable debido a la dana situada al suroeste de la Península. Los cielos serán nubosos en el norte, con precipitaciones débiles y más abundantes en el interior. A partir de las horas centrales del día, se generarán nubes de evolución que provocarán tormentas en zonas de montaña y en áreas bajas.

Las temperaturas máximas aumentarán, superando los 35 grados en varias regiones, mientras que las mínimas bajarán en general. Se espera viento moderado en la mitad norte y sur, con posibles rachas fuertes en los Pirineos y sistemas Béticos. En Canarias, cielos nubosos en el norte y poco nubosos en el resto.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

El clima en Madrid estará poco nuboso, con temperaturas entre 18 y 36 grados y existe la posibilidad de chubascos tormentosos en la Sierra por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, habrá cielos nubosos con brumas en el litoral y posibilidad de bancos de niebla. Se esperan chubascos y tormentas durante la tarde en las sierras del centro y este, con riesgo de granizo y vientos fuertes. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 grados y las máximas alcanzarán los 40 grados, con vientos variables que aumentarán a moderados por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, se espera un clima poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en los Pirineos y el prelitoral, donde por la tarde se prevén chubascos y tormentas, localmente fuertes en Pirineos y probables en el prelitoral. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 38 grados, con un ligero descenso en las más altas. El viento será flojo, predominando de dirección variable, con intervalos moderados en el litoral por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará poco nuboso, con nubosidad en los Pirineos y el sistema Ibérico, donde se prevén chubascos y tormentas por la tarde, pudiendo ser localmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados como mínima y 35 grados como máxima. El viento será flojo y de dirección variable.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias débiles, aunque se espera que haya claros durante las horas centrales del día. En la Cordillera, se darán intervalos de nubes y ocasionales chubascos o tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 29 grados, con máximas en aumento y vientos flojos del norte y nordeste.

Cómo estará el clima en España este jueves 30 de abril (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y evolución diurna; por la tarde, sobre todo en el interior de Mallorca, algún chubasco aislado. Temperaturas sin cambios, noches tropicales o tórridas y viento flojo del este con brisas costeras.

Cielos nubosos en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles, especialmente en medianías; en Tenerife, probables también en la vertiente sur durante el día; en el resto, cielos poco nubosos o intervalos. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Alisio ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielo poco nuboso; chubascos y tormentas localmente fuertes en el norte; temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento flojo variable, girando a este con intervalos moderados por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos, predominando una mayor nubosidad durante la segunda mitad del día, donde se anticipan chubascos y tormentas en el tercio norte y este, especialmente en áreas montañosas, que podrían ser localmente fuertes y con granizo. Las temperaturas oscilarán entre 11 grados de mínima y 36 grados de máxima, con viento del noreste que será flojo a moderado, intensificándose cerca de las tormentas.

El clima estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna. Se esperan chubascos tormentosos en Alcaraz y Segura, con rachas fuertes y posibilidad de granizo. Las temperaturas oscilarán entre 10 grados de mínima y 37 grados de máxima, con un ligero descenso en las mínimas y un aumento en las máximas. El viento será flojo de componente este, girando a sur por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos nubosos con brumas y posibles lloviznas; 28°C de máxima y 22°C de mínima, con vientos flojos variables que girarán a levante por la mañana y aumentarán a moderados por la tarde.

En Melilla predominarán los cielos nubosos con brumas y alguna llovizna ocasional, con viento flojo de levante y temperaturas entre 26 y 32 grados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con lluvias débiles en la mitad norte y brumas matinales en zonas elevadas; temperaturas entre 18 y 30 grados. Por otro lado,

En Navarra, se esperan intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles y claros al mediodía, mientras que el sur tendrá cielos poco nubosos; temperaturas entre 14 y 30 grados.

Cielos con nubes altas y nubosidad baja por la mañana; se esperan chubascos y tormentas en la sierra, con temperaturas entre 19 y 34 grados.