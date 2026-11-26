Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau protagonizan el primer debate a cuatro de la campaña electoral del 29N.

La campaña electoral española entra en su recta final con una de las citas más esperadas antes de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre. Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) protagonizarán este jueves su primer debate a cuatro.

El encuentro, organizado por la Academia de Televisión, comenzará a las 22:00 horas y estará moderado por la periodista María Casado. A diferencia del cara a cara entre Sánchez y Feijóo de la semana pasada, esta vez los posibles socios de Gobierno también tendrán voz propia.

Con las encuestas que apuntan a un escenario parlamentario fragmentado, los acuerdos postelectorales ocuparán un lugar central en la discusión. Los candidatos deberán defender sus propuestas, marcar diferencias con sus adversarios y exponer sus posiciones ante las posibles alianzas que podrían determinar quién ocupará la Moncloa.

Cómo afrontan Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau el debate electoral

Según fuentes de Moncloa consultadas por EFE, Sánchez pretende mantener el tono moderado que adoptó durante su anterior enfrentamiento con Feijóo. El presidente del Gobierno reivindicará los avances de su gestión en materia de empleo, salarios, pensiones y derechos sociales, además de presentar el proyecto del PSOE para los próximos años.

Arcadi España interviniendo en una sesión parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Fuente: EFE

El ministro de Hacienda, Arcadi España, aseguró que los ciudadanos podrán ver esta noche “al mejor Sánchez”, mientras que el titular de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, expresó su optimismo respecto al desarrollo de la campaña socialista.

Por su parte, Feijóo afrontará el encuentro con la intención de ganar lo que desde el PP califican como el “derbi de las izquierdas”. El líder popular centrará su intervención en cuestionar la gestión del Ejecutivo y convencer al electorado de la necesidad de un cambio de Gobierno.

Abascal ha reducido su actividad pública desde el lunes para preparar su estrategia junto a sus colaboradores. Colau, en tanto, buscará confrontar directamente con Feijóo y situar la crisis de la vivienda entre los principales asuntos del debate.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy Fuente: EFE EFE

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, aseguró que la cita supondrá un “punto de inflexión” para materializar la remontada electoral que espera la formación y revalidar el Gobierno de coalición con el PSOE.

Por qué los pactos serán los protagonistas del debate

Más allá de las diferencias programáticas, el encuentro pondrá sobre la mesa los dos principales escenarios de gobernabilidad que se perfilan de cara al 29N: la continuidad de un Ejecutivo progresista o la llegada de un Gobierno de derechas.

Mientras el PP y Vox defienden el final de la etapa política encabezada por Sánchez, el PSOE y Frente Amplio advierten sobre las consecuencias que tendría una eventual coalición entre Feijóo y Abascal.

La particularidad de esta cita reside en que cada candidato tendrá frente a sí tanto a sus adversarios electorales como a sus potenciales socios de Gobierno. El desafío consistirá en captar votos propios sin comprometer los acuerdos que podrían resultar necesarios después de las elecciones.

A qué hora será el debate electoral y qué temas se abordarán

El debate comenzará a las 22:00 horas de este jueves 26 de noviembre y contará con cinco bloques temáticos de 20 minutos cada uno:

Vivienda

Fiscalidad y economía

Política social y servicios públicos

Lucha contra la corrupción y calidad democrática

Migración y política exterior

Cada candidato dispondrá de una intervención inicial de un minuto y medio y del tradicional “minuto de oro” al cierre del encuentro. Ada Colau será la primera en tomar la palabra, mientras que Alberto Núñez Feijóo tendrá la última intervención.

La cita será, además, el primer debate electoral desde noviembre de 2019 que contará con todos los candidatos convocados. En las elecciones generales de julio de 2023, Feijóo se ausentó del encuentro en el que participaron Sánchez, Yolanda Díaz y Abascal.

Esta vez, los cuatro aspirantes compartirán escenario a escasas horas del cierre de campaña y ante una de sus últimas oportunidades para conquistar al electorado indeciso antes de que España acuda a las urnas.

¿Dónde verlo en directo?

El debate entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau comenzará este jueves 26 de noviembre a las 22:00 horas (21:00 horas en Canarias) y tendrá una duración aproximada de dos horas.

El encuentro se celebrará en el plató A de Madrid Content City, en Tres Cantos (Madrid), y podrá seguirse en directo a través de las siguientes cadenas de televisión:

La 1 de TVE.

Canal 24 Horas.

TVE Internacional.

Antena 3.

laSexta.

Telecinco.

Cuatro.

La Séptima.

Diversas cadenas autonómicas.

Asimismo, quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo a través de RTVE Play, RTVE.es y Atresplayer. Radio Nacional de España también ofrecerá la retransmisión en directo