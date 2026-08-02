El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 2 de agosto de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 2 de agosto

El clima en España se caracterizará por cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, con algunos intervalos de nubes altas en el oeste. Habrá nubosidad baja en zonas del litoral mediterráneo y el extremo noroeste, con posibles bancos de niebla matinales y brumas en Galicia.

Durante la tarde, se prevén chubascos y tormentas en el Pirineo oriental y el bajo Ebro. Las temperaturas máximas descenderán en la vertiente atlántica y aumentarán en el Cantábrico y las regiones mediterráneas, superando localmente los 35 grados en varias zonas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

En Madrid, cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas, mínimas con cambios ligeros y máximas en ligero descenso que superarán los 34 grados en zonas bajas de la Sierra y los 36 en el resto, con vientos flojos variables tendiendo a oeste y suroeste y moderados en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con intervalos nubosos en el litoral mediterráneo y área del Estrecho. Temperaturas en descenso en la vertiente atlántica, especialmente en Cádiz y sin cambios en la vertiente mediterránea. Mínimas a 19 grados y máximas alcanzando 39 grados. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste, con poniente ocasionalmente fuerte en el litoral y el Estrecho por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes bajas en Tarragona. Por la tarde, se espera nubosidad en el Pirineo y sur de Tarragona, con posibilidad de chubascos aislados y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 38 grados, siendo notablemente elevadas en el interior y el Ampurdán. Habrá viento flojo del sureste en Tarragona, variando en el resto, con intensidades ocasionales en el tercio sur.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque en el este de Teruel y el Pirineo puede haber nubosidad que desencadene chubascos y tormentas por la tarde. Las temperaturas variarán, con máximas alcanzando los 39 grados y mínimas de 18 grados, especialmente en la mitad occidental. El viento será flojo con dirección variable, aumentando su intensidad en la depresión del Ebro por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles por la tarde, especialmente en la Cordillera. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 31 grados, con un ligero ascenso en las máximas. El viento será flojo, variando a oeste en el litoral y a norte en el interior.

Cómo estará el clima en España este domingo 1 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso, con brumas y algún banco de niebla matinal en Mallorca. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, máxima de 34 °C y mínima de 18 °C. Noche tropical. Viento flojo del sur y sureste, con brisas costeras.

Poco nuboso o despejado en la provincia oriental, con calima significativa en zonas altas y temperaturas que ascenderán hasta los 39 °C, especialmente en vertientes y cumbres del sur y oeste de Gran Canaria. Las mínimas podrán llegar a 22 °C y se prevén vientos moderados del nordeste, intensificándose por la tarde en vertientes sureste y oeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con nubes bajas en el litoral y nubosidad diurna en el interior norte de Castellón; temperaturas de 17 a 39 grados y viento flojo variable con intervalos moderados del sur en Alicante.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León será poco nuboso, con temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 11 grados, experimentando un ligero descenso en el tercio sur y un leve ascenso en el resto, salvo en el norte de Burgos donde habrá un ligero descenso. El viento será variable, predominando del norte en el extremo norte y del oeste en el resto, con intervalos flojos y algunos moderados.

El clima estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas aumentarán en Guadalajara, mientras que en el resto descenderán. Las máximas alcanzarán hasta 39 grados en el Campo de Hellín y el Corredor de Almansa, con vientos flojos variables que cambiarán a oeste y suroeste en horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con brumas y posibles bancos de niebla al amanecer, tendiendo a poco nuboso; temperaturas sin cambios y viento de poniente de flojo a moderado, ocasionalmente fuerte por la tarde.

Melilla: nubes y brumas matinales con posible niebla, despejando por la mañana; mínimas sin cambios, máximas en ascenso y vientos flojos variables rolando a poniente y moderados por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presenta nuboso con brumas matinales en zonas altas, temperaturas minimas de 14 grados y maximas alcanzando los 35 grados.

Cielo poco nuboso con predominio de nubes altas y posibles nubes de evolución diurna, temperaturas en ligero a moderado ascenso y viento variable: suroeste en la sierra y noroeste en el valle, flojo con intervalos de moderado.