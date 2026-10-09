Aspecto de una calle de Barcelona este martes cuando Protección Civil ha hecho un llamamiento a tener "mucha prudencia" ante la incertidumbre sobre las zonas exactas del litoral y prelitoral catalán donde se registrarán las precipitaciones más intensas previstas hasta las 14 horas. EFE/Alejandro García

El puente del 12 de octubre de 2026 estará marcado por un cambio progresivo del tiempo en España. Tras un comienzo fresco y con lluvias en algunas regiones, las temperaturas subirán hasta superar los 30 grados en el sur peninsular, mientras que amplias zonas del país alcanzarán los 25 grados.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tiempo será estable en gran parte del territorio durante el fin de semana, aunque Canarias, Baleares, Ceuta y algunos puntos del extremo sur peninsular podrán registrar chubascos y tormentas.

El portavoz del organismo, Rubén del Campo, ha explicado que las temperaturas serán en general “más altas” conforme avancen los días. Para el comienzo de la próxima semana se espera un ambiente inusualmente cálido para octubre, especialmente en la mitad norte, donde los termómetros podrían situarse entre 5 y 10 grados por encima de los valores habituales.

Aspecto de una calle de Barcelona este martes cuando Protección Civil ha hecho un llamamiento a tener "mucha prudencia" ante la incertidumbre. Fuente: EFE Toni Albir

La AEMET prevé un puente del 12 de octubre con temperaturas de hasta 30 grados: ¿dónde hará más calor?

El ascenso térmico será una de las principales características del puente del Pilar. Aunque el viernes 9 de octubre comenzará con ambiente fresco en buena parte de la Península, el sábado y el domingo las temperaturas irán recuperándose.

El sur peninsular concentrará las máximas más elevadas, con registros próximos a los 30 grados en Andalucía y Extremadura. En ciudades como Sevilla, Badajoz y Córdoba, los termómetros alcanzarán valores propios de jornadas mucho más cálidas.

El lunes 12 de octubre, festivo nacional, continuará el ascenso de las temperaturas y se alcanzarán o superarán los 25 grados en amplias zonas del territorio. Los valores más elevados, puntualmente superiores a 32 grados, se esperan a partir del martes en el valle del Guadalquivir.

Lluvias y tormentas durante el puente del Pilar: las zonas de España donde puede llover

A pesar del predominio del sol en buena parte del país, la inestabilidad continuará afectando a distintas regiones, especialmente durante el viernes y el sábado.

Una vaguada evolucionará hacia una depresión aislada en niveles altos (DANA) entre el suroeste peninsular y Canarias, lo que favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en estas zonas durante el puente del 12 de octubre. Al mismo tiempo, las temperaturas experimentarán un ascenso progresivo en buena parte de España, que se intensificará a comienzos de la próxima semana.

Las principales zonas donde podrían registrarse lluvias son:

Canarias: chubascos localmente fuertes, especialmente en Lanzarote, sin descartar tormentas en otras islas.

Ceuta: precipitaciones y tormentas, especialmente al comienzo del puente.

Baleares: chubascos ocasionales, con posibilidad de nuevas precipitaciones durante el lunes.

Andalucía oriental y Murcia: riesgo de lluvias localmente fuertes en algunos sectores durante el viernes.

Litoral mediterráneo: posibilidad de chubascos aislados durante el lunes y los primeros días de la próxima semana.

La previsión no indica que vaya a llover durante todo el puente en estas regiones. La distribución y la intensidad de los chubascos podrán variar según avance la situación meteorológica.

Avisos de la AEMET por lluvias y oleaje: dónde hay alerta naranja y amarilla

El viernes 9 de octubre comenzó con avisos meteorológicos en distintas zonas de España. La situación más adversa se concentró en el litoral de Girona y en Menorca, con avisos naranjas por fenómenos costeros.

La AEMET confirmó las siguientes condiciones para la jornada:

Zona Nivel de aviso Fenómeno previsto Girona (Ampurdán) Naranja Olas de hasta 4 metros y viento de 50-70 km/h Menorca Naranja Olas de 4-5 metros Mallorca Amarillo Oleaje de 3-4 metros Litoral sur de Girona Amarillo Viento y oleaje Ceuta Amarillo Lluvias de hasta 15 mm en una hora y tormentas Lanzarote Amarillo, según EFE Lluvias y tormentas

Los avisos del viernes tienen horarios de vigencia diferentes y no deben interpretarse como alertas activas durante todo el puente.

La AEMET recuerda que el nivel naranja implica peligro importante, especialmente para personas y bienes vulnerables o situados en zonas expuestas. El nivel amarillo corresponde a situaciones de peligro bajo, aunque determinadas actividades pueden verse afectadas.

Qué tiempo hará el lunes 12 de octubre, festivo nacional en España

Para el lunes 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional de España, la previsión apunta a un ambiente más cálido y cielos poco nubosos en gran parte del territorio.

Las temperaturas continuarán subiendo, con máximas de 25 grados o superiores en amplias zonas de la Península, mientras que el área mediterránea, Baleares y Canarias mantendrán la posibilidad de registrar algunos chubascos.

Empleados de una cafetería del centro de Barcelona achican agua del local. Fuente: EFE Toni Albir

El contraste será especialmente significativo respecto al viernes, cuando algunas capitales del interior y del norte, como Burgos, Ávila o Pamplona, presentarán máximas de entre 15 y 16 grados.

La tendencia al alza continuará el martes 13 de octubre. Según Rubén del Campo, para los primeros días de la próxima semana “se espera un ambiente cálido para la época, especialmente en la mitad norte, donde los termómetros podrían situarse entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas”.

De este modo, el puente del Pilar estará marcado por una evolución desde el ambiente fresco del comienzo hacia temperaturas más elevadas, aunque con diferencias entre regiones y episodios de inestabilidad en áreas concretas.