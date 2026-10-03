Miles de personas han salido a la calle este sábado para manifestarse contra la crisis del alquiler y reclamar soluciones a los problemas de acceso a la vivienda. En Madrid, la plaza de Cibeles ha quedado abarrotada con la llegada de las cuatro columnas de una movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas.

La protesta, que comenzó pasadas las 12 del mediodía, reclama una rebaja del 50% en los alquileres, contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a los denominados fondos buitres. La marcha madrileña, encabezada por una pancarta con el lema “Hacia la huelga general”, forma parte de las más de 50 manifestaciones convocadas este sábado en distintas ciudades de España, informó la agencia de noticias EFE.

Madrid concentra la principal protesta por la vivienda

La movilización de la capital ha reunido a miles de personas en Cibeles, donde han confluido las cuatro columnas que recorrieron diferentes puntos de Madrid. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha relacionado la protesta con el caso de Maricarmen, la anciana madrileña que fue desahuciada de su vivienda el pasado 23 de septiembre y que finalmente podrá regresar a su casa tras un acuerdo entre el sindicato y la empresa propietaria del inmueble.

Racu ha destacado que su caso y su movilización han hecho “prender la chispa” y ha criticado la situación política en materia de vivienda: “Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo. Un Congreso totalmente separado de la realidad de las calles, totalmente separado de esa mayoría social, de ese consenso social que existe entre toda nuestra población de que el rentismo es una lacra para nuestra sociedad y que tenemos que acabar con él”.

Los manifestantes denuncian la caída de los decretos de la vivienda y reclaman una rebaja del 50 % en los alquileres. Fuente: EFE Borja Sanchez-Trillo

Qué reclaman los manifestantes sobre los alquileres

Entre las principales reivindicaciones planteadas por el Sindicato de Inquilinas se encuentra una reducción del 50% de los alquileres, además de la implantación de contratos indefinidos. También reclaman la expropiación de viviendas pertenecientes a los denominados fondos buitres y medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible.

“ Y para conseguirlo, para conseguir desde abajo acabar con el negocio de la vivienda, queremos rescatar esa herramienta histórica que siempre hemos utilizado la gente trabajadora para transformar la realidad: que es la huelga general ”, ha advertido Racu. La portavoz también ha señalado: “Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema de este país”.

También han salido a la calle este sábado en Santa Cruz de Tenerife, para expresar su apoyo a la convocatoria de una huelga general. Fuente: EFE Ángel Medina G.

Más de 50 ciudades se suman a las movilizaciones

Las protestas se han extendido durante este sábado por distintas ciudades españolas. En Santander, más de 2000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado en la movilización, mientras que en Palma alrededor de 3000 personas, según la Policía Nacional, han recorrido el centro de la ciudad.

En León, unas 1500 personas han participado en la protesta pese a las lluvias, mientras que en San Sebastián y Vitoria cientos de ciudadanos se han sumado a las convocatorias. También se han producido movilizaciones en Santiago de Compostela y Huelva, entre otras ciudades.

En Valencia, la manifestación terminó con disturbios en las inmediaciones del Palau de Les Arts, donde se celebra un congreso de inversión inmobiliaria. Según la información facilitada, nueve policías nacionales resultaron heridos y una persona fue detenida. Por otro lado, las movilizaciones previstas en Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat fueron suspendidas por las condiciones meteorológicas adversas.