La previsión contempla también cambios en los avisos del litoral de Valencia y del litoral norte de Alicante a última hora de este viernes.

La Comunitat Valenciana se encuentra bajo un episodio de lluvias y tormentas que activó avisos de nivel rojo, tras dejar acumulados de hasta 140 litros por metro cuadrado en el litoral de Castellón y obligar a suspender las clases para 417.599 alumnos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado a nivel amarillo el aviso en el litoral de Castellón, mientras mantiene el nivel naranja en el litoral sur de Alicante. La previsión contempla también cambios en los avisos del litoral de Valencia y del litoral norte de Alicante a última hora de este viernes.

¿Qué zonas recuperan la normalidad tras el episodio de lluvias?

La circulación de los trenes de Cercanías y Media Distancia se ha reanudado de forma progresiva en la Comunitat Valenciana. Renfe ha restablecido las líneas C2 València-Xàtiva-Moixent, C1 València-Gandia, C3 València-Buñol-Utiel y C-6 València-Castellón, además de los servicios de Media Distancia entre València, Alicante y la Región de Murcia.

La Comunitat Valenciana se encuentra bajo un episodio de lluvias y tormentas que activó avisos de nivel rojo.

Metrovalencia también ha recuperado la normalidad en sus servicios de metro y tranvía tras el cambio a alerta naranja por lluvias en el litoral de la provincia de Valencia. La compañía ha advertido, no obstante, de que la evolución de las precipitaciones puede provocar modificaciones puntuales y ha pedido evitar desplazamientos innecesarios.

El puerto de Valencia ha reabierto al tráfico portuario a primera hora de este viernes, después de permanecer cerrado durante la madrugada por las condiciones meteorológicas.

¿Qué problemas persisten en el transporte y las carreteras?

Los trenes de Larga Distancia con origen o destino en València y conexión con Cataluña continúan sin circular hasta que las condiciones meteorológicas permitan recuperar el servicio con garantías de seguridad.

Permanece cerrado de forma preventiva el acceso a la Pista de Silla desde la V-31R en dirección a València ante el riesgo de inundación. Shutterstock

En las carreteras, la CV-223 permanece cortada en Eslida a la altura del kilómetro 11,6 en ambos sentidos por desprendimientos provocados por las lluvias. En la A-23, a la altura de Sagunto y en sentido Teruel, hay acumulaciones de agua que obligan a extremar la precaución.

También permanece cerrado de forma preventiva el acceso a la Pista de Silla desde la V-31R en dirección a València ante el riesgo de inundación.

Las precipitaciones han provocado además el colapso del colector oeste de l’Albufera, con desprendimiento de tapas del alcantarillado e inundaciones en la zona comercial de Alfafar. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a la población que mantenga las medidas preventivas mientras mejora la situación meteorológica.

Con información de EFE.