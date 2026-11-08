Gabriel Juan Escarrer Jaume, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, defendió una forma de liderazgo centrada en el desarrollo del talento y la construcción de vínculos entre los profesionales.

En este sentido, en una entrevista publicada por Forbes España el 28 de octubre, el empresario explicó su visión sobre la gestión de los recursos humanos, luego de que Meliá fuera incluida entre las 100 mejores empresas para trabajar en 2026 de la revista.

Respecto de su filosofía empresarial, destacó valores como la relación entre los profesionales, preocupación por el bienestar y la escucha activa: “Yo no quiero retener a nadie, yo quiero enamorar” , en referencia a los trabajadores.

Cómo mejorar el clima laboral y lograr que los empleados quieran quedarse

Para el consejero delegado de Melía, una de las claves para mejorar el ambiente laboral radica en escuchar las necesidades de los empleados y ofrecerles oportunidades para desarrollar sus capacidades dentro de la organización.

Según explicó a Forbes, la compañía realiza consultas a sus trabajadores dos veces al año para conocer sus opiniones y evaluar diferentes aspectos de su experiencia laboral. Los resultados muestran una relación directa entre el buen clima laboral y la calidad del servicio que ofrece la empresa , según explicó.

Además, el directivo considera que es importante atender a las necesidades del personal y anticiparse a ellas, para favorecer un ambiente de trabajo positivo. “El sector de servicios es una industria de personas a personas”, argumentó, lo que refleja la importancia concedida a los trabajadores dentro de la compañía.

Escarrer señaló que “es muy importante esa proximidad, esa escucha activa” y aclaró que “no solamente es un tema de verbalizar, sino es un tema de demostrar que realmente nos preocupamos por el bienestar”.

Por qué el crecimiento profesional es fundamental para atraer talento, según Gabriel Escarrer

Otro aspecto que destacó Escarrer en la entrevista es la importancia de ofrecer oportunidades de crecimiento para no limitar el potencial de cada trabajador.

En este contexto, el empresario considera que los profesionales deben disponer de posibilidades para aprender, desarrollar sus capacidades y avanzar en sus trayectorias laborales: “No quiero cortar las alas a nadie, porque si cortas las alas al talento, irá a otro lado a desarrollarse”, explicó.

De la misma forma, destacó la importancia de que los trabajadores se identifiquen con los propósitos y valores de la compañía, vínculo que ayuda a reforzar el compromiso de los empleados con su trabajo.

“Es muy importante, además de pagar bien y de vislumbrar posibilidades de crecimiento interno, transmitir un propósito”, manifestó.

Por qué es importante combinar distintas generaciones de trabajadores

Escarrer también mencionó los beneficios de reunir a trabajadores de distintas generaciones dentro de una misma organización.

El empresario sostuvo que “el solape y poder contar con ambas generaciones enriquece mucho” debido a que permite combinar “el grado de compromiso, la lealtad de los veteranos junto con la energía, con la demanda de los jóvenes”.

Para el directivo, estas diferencias no son necesariamente un obstáculo, sino que funciona como una oportunidad para complementar capacidades laborales y enriquecer el funcionamiento de una empresa.