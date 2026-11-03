¿Quieres trabajar en los servicios de inteligencia? No hace falta tener una carrera universitaria y estos son los sueldos que ofrece el Gobierno. Imagen ilustrativa.

Trabajar como espía es una de las profesiones más atractivas para quienes buscan una carrera fuera de lo convencional. El acceso a información confidencial, los viajes internacionales y la participación en operaciones vinculadas con la seguridad nacional convierten al mundo de la inteligencia en un ámbito profesional marcado por el secreto, la estrategia y la responsabilidad.

Sin embargo, trabajar como espía en España no implica necesariamente participar en operaciones secretas o misiones de alto riesgo. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo adscrito al Ministerio de Defensa, cuenta con profesionales de diferentes sectores que contribuyen a proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país.

No todos los puestos requieren estudios universitarios ni experiencia previa

En cuanto a los salarios, el Real Decreto 240/2013, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que las remuneraciones del personal del CNI se componen de un sueldo básico y diferentes complementos vinculados con las responsabilidades, la antigüedad y las características del puesto.

¿Cuánto cobra un agente del CNI y qué perfiles profesionales busca?

Según las tablas retributivas oficiales de 2026 del Ministerio de Hacienda, los sueldos base mensuales de los subgrupos A1, A2, C1 y C2 oscilan entre los 749,58 y los 1387,24 euros brutos, sin incluir antigüedad ni complementos salariales.

Los importes se distribuyen de la siguiente manera:

Categoría profesional Sueldo base mensual bruto Sueldo base anual bruto A1 1387,24 euros 18.358,98 euros A2 1199,52 euros 16.143,90 euros C1 900,63 euros 12.364,40 euros C2 749,58 euros 10.480,46 euros

Los importes anuales incluyen las dos pagas extraordinarias, cuyo componente de sueldo tiene una cuantía distinta de las mensualidades ordinarias. No incluyen complementos ni trienios.

Estas cantidades no representan el salario total de un agente. El artículo 64 del Real Decreto 240/2013 contempla complementos asociados al destino, las responsabilidades, la dificultad técnica, la dedicación y las condiciones particulares del trabajo.

Por este motivo, la remuneración efectiva puede superar el sueldo base, aunque no existe una tabla pública que permita establecer una cantidad única para todos los agentes.

Cuánto cobra un agente del CNI y qué perfiles profesionales buscan. Imagen ilustrativa. Shutterstock

En cuanto a las oportunidades laborales, el CNI identifica seis grandes especialidades profesionales:

Inteligencia : profesionales encargados de obtener, analizar y evaluar información de interés para la seguridad nacional.

Operativa : especialistas en obtención de información mediante procedimientos operativos.

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) : expertos en sistemas informáticos, comunicaciones y tecnologías digitales.

Seguridad : personal responsable de proteger instalaciones, personas, materiales e información del organismo.

Traductores e intérpretes : especialistas en idiomas que permiten analizar información procedente de diferentes regiones del mundo.

Servicios corporativos: profesionales de administración, finanzas, derecho, sanidad, infraestructuras y otros oficios especializados.

El organismo aclara que no todos los puestos requieren una carrera universitaria. Mientras que los subgrupos A1 y A2 exigen una titulación superior, el C1 permite acceder con Bachillerato o Técnico y el C2 con la ESO o una titulación equivalente.

Imagen ilustrativa. Estos son los perfiles que busca el servicio de inteligencia para ser espía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo enviar el currículum al CNI y cuáles son los requisitos para trabajar como espía?

El Centro Nacional de Inteligencia permite presentar candidaturas directamente en su página oficial. Los interesados pueden enviar su currículum incluso cuando no existe una oferta específica que coincida con su perfil profesional, siempre que cumplan las condiciones generales establecidas por el organismo.

Según el CNI, los principales requisitos de acceso son:

Tener nacionalidad española. Ser mayor de 18 años, sin perjuicio de los límites específicos establecidos para determinados puestos. Poseer la titulación académica exigida para la categoría profesional. No haber sido separado mediante expediente de ninguna Administración pública ni estar inhabilitado para ejercer funciones públicas. No padecer una enfermedad o limitación física que impida desempeñar las funciones del puesto. Obtener o estar en condiciones de obtener un informe favorable de seguridad.

Para presentar la solicitud, los aspirantes deben acceder al apartado Trabaja en el CNI de la página oficial y seleccionar la opción “Enviar candidatura”. El organismo evalúa los perfiles recibidos y contacta con aquellos que se ajustan a sus necesidades de personal.

No todos los puestos requieren estudios universitarios ni experiencia previa. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El proceso de selección incluye evaluaciones de personalidad y competencias, pruebas técnicas relacionadas con el puesto, al menos una entrevista personal y la obtención de una habilitación de seguridad. Algunas posiciones también exigen superar pruebas psicofísicas.

Una de las particularidades del procedimiento es que no es necesario contar con experiencia laboral previa para presentar la candidatura. Sin embargo, el CNI advierte que la formación inicial dura seis meses y se desarrolla en su sede de la capital española.

Finalmente, quienes superen el proceso se incorporan como personal estatutario del CNI, una condición regulada por su normativa específica que no supone adquirir automáticamente la condición de funcionario público.