El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña este domingo, en el Palacio Euskalduna de Bilbao (País Vasco).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró convencido de que las elecciones del próximo 29 de noviembre registrarán una participación histórica y superarán el 70% alcanzado en 2023. El líder del PSOE anticipó una importante movilización del electorado y aseguró que los socialistas pueden conseguir una victoria frente al PP y Vox.

En una entrevista en el programa La Séptima, Sánchez afirmó que espera una victoria progresista y defendió la necesidad de frenar lo que considera una involución política. Además, se refirió a los debates electorales, la corrupción, la huelga general y distintas cuestiones sociales que marcarán la agenda antes de los comicios, informó este martes la agencia de noticias EFE.

Sánchez espera superar la participación de las elecciones de 2023

El presidente del Gobierno aseguró que el escenario electoral estará marcado por una movilización ciudadana superior a la registrada en los últimos comicios generales. En concreto, pronosticó que el 29N habrá “una movilización histórica que de lejos va a superar el 70% de participación” de 2023.

“Ahora lo más importante es frenar la involución”, sostuvo Sánchez, quien considera que existen avances sociales y políticos que están puestos en cuestión “por la involución que representan el PP y Vox”.

El líder socialista también manifestó su confianza en conseguir una victoria electoral y se mostró convencido de que el resultado permitirá revertir los insultos que, según afirmó, recibe de simpatizantes de la oposición.

Consultado sobre si abandonaría la política en caso de perder las elecciones, descartó esa posibilidad: “Me han dado por jubilado en muchas elecciones y aquí sigo cotizando a la Seguridad Social”.

El presidente del Gobierno pronosticó una participación superior al 70% registrado en los comicios de 2023. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Debates electorales, corrupción y medidas sociales: las declaraciones del presidente

Durante la entrevista, Sánchez confirmó que todavía no se han cerrado las fechas de los debates electorales, aunque existe un acuerdo para que la Academia de Televisión se encargue de organizarlos. También lamentó que el PP haya vetado a los medios públicos para celebrar estos encuentros.

Sobre la corrupción, el presidente aseguró que le produce asco y defendió la actuación de su partido: “con total contundencia (...) cueste lo que cueste y caiga quien caiga”. Además, acusó al PP de haber comprado la corrupción, en contraposición con la respuesta que, según sostuvo, han dado los socialistas.

Las declaraciones estuvieron relacionadas con las acusaciones de Koldo García, quien afirmó que un abogado del PP le habría ofrecido un millón de euros para que mintiera sobre Sánchez, su mujer y el Gobierno. El presidente consideró que “hay pruebas que efectivamente están demostrando que puede haber evidencias como para iniciar una investigación” judicial.

También se refirió al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y negó que este le hubiera hablado de Plus Ultra o de alguna empresa vinculada a la aerolínea. Por otra parte, confirmó que antes del 29N habrá Consejos de Ministros extraordinarios para abordar asuntos sociales pendientes.

Entre las cuestiones que todavía están sobre la mesa mencionó el posible indulto al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. “La disposición es hacerlo, pero me está preguntando si antes o después (de las elecciones) y esa decisión no la tenemos tomada, entre otras cosas, porque el proceso de indulto sigue su curso”, explicó.

Sánchez defendió el derecho a huelga y cuestionó las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Fuente: EFE Manuel Bruque

Huelga general, vivienda y redes sociales: qué anticipó Sánchez antes del 29N

Otro de los asuntos abordados fue la huelga general convocada para este miércoles. Sánchez criticó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por cuestionar, según dijo, el derecho de los trabajadores a secundarla. Además, defendió la movilización y consideró que responde a uno de los principales problemas del país: el acceso a la vivienda.

En relación con esta convocatoria, el presidente y los ministros no tendrán actos públicos en sus agendas durante la jornada, aunque la previsión es que la mayoría continúe con trabajo de despacho. Desde el Ejecutivo, la portavoz Elma Saiz pidió respeto tanto a los sindicatos como al ejercicio del derecho a huelga.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, llamó a los trabajadores a participar y afirmó: “Este trabajo (de ministro) no se acaba nunca, no para nunca, pero yo voy a hacer todo lo posible para contribuir a que la huelga sea un éxito”.

Sánchez también se pronunció sobre la regulación de las plataformas digitales, una iniciativa que quedó pendiente en las Cortes Generales por el adelanto electoral. El presidente confió en que pueda retomarse durante la próxima legislatura y planteó estudiar posibles responsabilidades penales de los dirigentes de estas empresas.

La cuestión surgió después de que Maldita.es detectara en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, con más de 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden ese material, de los cuales más de 7000 operan en español.

“Y si tenemos que suspender una red social, no le quepa duda de que lo vamos a hacer porque antes que nada están los derechos de los menores”, advirtió Sánchez, quien también se comprometió a hablar con la Fiscalía para analizar cómo actuar ante los hechos denunciados.