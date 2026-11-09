El mercado residencial de lujo en España atrae a compradores internacionales que buscan propiedades con servicios exclusivos. Imagen ilustrativa.

El mercado inmobiliario de lujo en España atraviesa una transformación impulsada por una nueva generación de compradores. Jóvenes empresarios, emprendedores y directivos internacionales, de entre 30 y 45 años, buscan viviendas que combinen privacidad, comodidad y servicios hoteleros, más allá de la inversión inmobiliaria tradicional.

Este cambio de preferencias está impulsando el crecimiento de las residencias de marca (branded residences), propiedades vinculadas a cadenas hoteleras internacionales que ofrecen prestaciones propias de establecimientos de cinco estrellas.

Mientras Madrid gana protagonismo como destino residencial, otros mercados como Cádiz y la Costa Blanca comienzan a atraer el interés de los compradores de alto poder adquisitivo, informó este domingo la agencia de noticias EFE.

Jóvenes empresarios y directivos internacionales impulsan el lujo inmobiliario en España

El perfil de los compradores de viviendas de ultralujo, aquellas que superan los 5 millones de euros, está cambiando. A las grandes fortunas tradicionales se suman empresarios, profesionales móviles y directivos internacionales que han construido su patrimonio en el sector tecnológico y en nuevas industrias.

El director general de Berkshire Hathaway HomeServices (BHHS) en Madrid, Carlos Hormigos, explica que el nuevo comprador es más “joven, internacional y exigente”, y sitúa su edad media “entre los 30 y los 45 años”.

Madrid se ha convertido en uno de los destinos que mejor responde a esta demanda. La seguridad, la privacidad y la calidad de vida son algunos de los factores que valoran los clientes internacionales, que ya no buscan únicamente invertir, sino también establecerse de forma permanente.

La evolución también se refleja en la oferta inmobiliaria. Según un informe de Colliers publicado el 21 de octubre, las viviendas de obra nueva de ultralujo disponibles en España aumentaron un 47% en un año, hasta alcanzar las 72 unidades.

Las residencias de marca combinan propiedades privadas con servicios propios de hoteles de cinco estrellas. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De invertir en una segunda residencia a establecerse en Madrid

El mercado inmobiliario de lujo avanza hacia un modelo en el que los compradores dejan de considerar estas propiedades como simples viviendas vacacionales para convertirlas en su residencia habitual.

Los destinos que ofrecen colegios, universidades, servicios y una oferta de ocio estable tienen ventaja para atraer a familias que desean instalarse durante periodos prolongados o de forma permanente.

El director de Residencial Prime de Savills en Madrid, Santiago de Miguel, señala que este cambio también se observa entre los compradores latinoamericanos. Si hasta hace pocos años adquirían propiedades principalmente como inversión, ahora buscan vivir en la capital española.

Por este motivo, priorizan viviendas funcionales y adaptadas a sus necesidades cotidianas, con prestaciones como garaje y espacios adecuados para la vida familiar. Según De Miguel, esta transformación está ampliando el mapa de las zonas consideradas prime en Madrid.

La fiscalidad tampoco representa, por el momento, un obstáculo determinante para estos compradores. Los expertos señalan que los costes de mantenimiento y algunos gastos asociados, como el IBI, son relativamente bajos en comparación con los de otras grandes ciudades internacionales.

Sin embargo, el principal problema del mercado madrileño es la falta de oferta de alta calidad. De Miguel advierte de que la demanda no es el freno, sino la capacidad limitada para desarrollar nuevas viviendas. En la capital ya se han cerrado operaciones por encima de los 30.000 euros por metro cuadrado, mientras que la escasez de propiedades disponibles continúa presionando los precios al alza.

La oferta de viviendas de ultralujo de obra nueva creció un 47% en España en un año. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las residencias de marca transforman las viviendas de ultralujo

Las residencias de marca representan una de las tendencias que mejor refleja las preferencias de esta nueva generación de compradores. Este modelo combina propiedades residenciales con servicios propios de grandes cadenas hoteleras internacionales, como Four Seasons, Mandarin Oriental o Six Senses.

La propuesta responde a una demanda que prioriza el “lujo experiencial” y la comodidad por encima de la mera propiedad. Entre las prestaciones se encuentran servicios personalizados y comodidades propias de hoteles de cinco estrellas de gran lujo.

España se ha consolidado como uno de los mercados destacados de este segmento, con alrededor de 1800 viviendas de residencias de marca en fase de desarrollo y comercialización.

“Llegará un momento en que no sepas si estás en tu casa o en un hotel”, vaticina Ettienne Allepuz, director de Real Estate en la firma de inversión Sancus Capital, quien considera que el futuro del residencial de lujo estará ligado a los servicios hoteleros.

La transformación también alcanza a los destinos que despiertan interés entre los compradores. El consejero delegado en España de Berkshire Hathaway HomeServices, Bruno Rabassa, considera que el mercado de Baleares está algo “dormido”, mientras que la Costa Blanca “empieza a tener un tirón notabilísimo”.

Por su parte, varios expertos identifican a Cádiz como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento. José María Gómez Acebo, director general en Urbanitae Asset Management, apunta que la provincia es “probablemente el nuevo Málaga”.

Este cambio también responde a las preferencias de los nuevos compradores, que valoran actividades y experiencias diferentes. Como explican los expertos, “si antes el cliente de lujo se enfocaba más a los destinos con oferta de restaurantes y ocio, a la nueva generación que está entrando le gustan más el polo, el golf y estar en el agua”.