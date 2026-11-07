El calendario escolar fija cuándo empiezan las vacaciones de Navidad en cada comunidad.

Las vacaciones de Navidad ya tienen fecha en el calendario escolar y, en buena parte de España, serán largas. Según los calendarios fijados por las consejerías de Educación de cada comunidad, el 23 de diciembre es el día de inicio más repetido, lo que deja a los estudiantes con casi tres semanas sin clases.

Ese día cierran las aulas once comunidades, entre ellas Andalucía, Madrid, Castilla y León y Asturias. Para muchas familias, eso significa que el último día de colegio será el 22 de diciembre, justo antes de las fiestas.

Eso sí, no todos regresan al mismo tiempo. Cada administración decide cuándo termina el receso, y las fechas de vuelta van del 6 al 11 de enero.

Once comunidades suspenden las clases el 23 de diciembre

El 23 de diciembre es la fecha de inicio de las vacaciones navideñas en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra. Estas son las fechas de cada una:

Andalucía , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Asturias , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Baleares , del 23 de diciembre al 6 de enero.

Canarias , del 23 de diciembre al 8 de enero.

Cantabria , del 23 de diciembre al 11 de enero.

Castilla y León , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Castilla-La Mancha , del 23 de diciembre al 10 de enero.

Extremadura , del 23 de diciembre al 7 de enero.

La Rioja , del 23 de diciembre al 6 de enero.

Madrid , del 23 de diciembre al 8 de enero.

Navarra, del 23 de diciembre al 10 de enero.

En once comunidades, el último día de clases antes de Navidad será el 22 de diciembre. Shutterstock

Aunque todas arrancan el mismo día, la duración del descanso varía. Mientras en unas comunidades los estudiantes volverán a las aulas poco después de Reyes, en otras tendrán varios días más de vacaciones.

Seis comunidades rozan las tres semanas de vacaciones

Los descansos más extensos corresponden a Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra, donde las vacaciones se extienden hasta el 10 de enero. Cantabria suma un día más, ya que el receso llega hasta el 11.

En el otro extremo están Baleares y La Rioja, donde el período termina el 6 de enero. Extremadura lo cierra el 7, mientras que Canarias y Madrid lo hacen el 8.

Otros territorios empiezan el receso entre el 20 y el 24 de diciembre

Hay ocho territorios que no suspenden las clases el 23. Algunos comienzan antes, como Ceuta y Melilla, y otros un día después, como Murcia y el País Vasco.

Aragón , del 22 de diciembre al 6 de enero.

Cataluña , del 22 de diciembre al 7 de enero.

Ceuta , del 20 de diciembre al 7 de enero.

Comunidad Valenciana , del 22 de diciembre al 6 de enero.

Galicia , del 21 de diciembre al 6 de enero.

Melilla , del 20 de diciembre al 7 de enero.

Murcia , del 24 de diciembre al 6 de enero.

País Vasco, del 24 de diciembre al 6 de enero.

En todos ellos el período se acerca a las dos semanas y media, y las clases se retoman entre el 6 y el 7 de enero.

Los estudiantes volverán a las aulas entre el 6 y el 11 de enero, según el territorio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un puente y un festivo completan el calendario antes de Navidad

Antes de que arranquen las vacaciones todavía queda un respiro. El 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en domingo y varias comunidades trasladan el festivo al lunes 7. Junto con el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, eso da un puente de cuatro días a trabajadores y estudiantes.

El último festivo nacional del año será el viernes 25 de diciembre, que habilita otro fin de semana largo para despedir el año. Con él se cierra el calendario de 2026.