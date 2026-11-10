Quienes se casen o registren como pareja de hecho tendrán derecho a 15 días de permiso retribuido. Imagen ilustrativa.

El Estatuto de los Trabajadores establece que las personas que contraigan matrimonio o registren oficialmente su unión como pareja de hecho tendrán derecho a 15 días naturales de permiso retribuido. Esta medida, recogida en el artículo 37.3.a), garantiza que los empleados puedan ausentarse temporalmente de sus obligaciones laborales sin sufrir una reducción de su remuneración.

La normativa, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015 y modificada en 2023 para incorporar expresamente a las parejas de hecho, reconoce este derecho con independencia de la modalidad de unión elegida. Sin embargo, para acceder al permiso es necesario comunicarlo previamente a la empresa y justificar la celebración del matrimonio o la inscripción correspondiente.

¿Qué establece el artículo 37.3.a del Estatuto de los Trabajadores sobre los 15 días de permiso?

El artículo 37.3.a del Estatuto de los Trabajadores determina que las personas empleadas podrán ausentarse de su puesto de trabajo por determinadas circunstancias personales y familiares, siempre que exista un aviso previo y una justificación.

La legislación laboral española reconoce este derecho tanto a quienes contraigan matrimonio como a quienes formalicen su unión como pareja de hecho. Imagen ilustrativa. Shutterstock

En concreto, el apartado a establece textualmente: “Quince días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho”.

Esto significa que el permiso incluye sábados, domingos y festivos, ya que la legislación establece días naturales y no exclusivamente laborables. Durante ese período, la empresa deberá mantener la remuneración correspondiente al trabajador.

Además, el derecho constituye un mínimo legal que los convenios colectivos pueden mejorar. Por tanto, determinados sectores o empresas pueden reconocer períodos superiores a los 15 días establecidos por la legislación general.

¿Cómo solicitar los 15 días de permiso retribuido por matrimonio o pareja de hecho?

Para acceder a este permiso, las personas trabajadoras deben acreditar que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 37.3.a del Estatuto de los Trabajadores. La legislación exige aviso previo y justificación, aunque no establece un plazo general concreto de preaviso.

La legislación laboral española reconoce este derecho tanto a quienes contraigan matrimonio como a quienes formalicen su unión como pareja de hecho. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Los trabajadores deberán seguir estos pasos:

Comunicar a la empresa la fecha prevista del matrimonio o del registro como pareja de hecho. Solicitar los 15 días naturales de permiso, de acuerdo con las condiciones aplicables y el convenio colectivo correspondiente. Presentar la documentación justificativa, como el certificado de matrimonio o la acreditación oficial de inscripción de la pareja de hecho. Comprobar el convenio colectivo, ya que puede establecer condiciones más favorables o requisitos específicos de comunicación.

Una de las cuestiones más importantes es que la simple convivencia con una pareja no genera automáticamente este permiso. El Estatuto exige la celebración del matrimonio o el registro de la pareja de hecho, sin perjuicio de las mejoras que pueda reconocer un convenio colectivo.

Por otra parte, aunque el permiso tiene una duración de 15 días naturales, su fecha de inicio debe determinarse conforme a las reglas aplicables y, en su caso, a la jurisprudencia. Cuando la celebración tiene lugar en un día no laborable, el inicio del permiso puede trasladarse al primer día laborable siguiente.

De esta manera, la legislación española garantiza un período de descanso remunerado para quienes formalicen su relación, sin que deban recurrir necesariamente a sus vacaciones anuales para disfrutar de los días reconocidos por el Estatuto de los Trabajadores.