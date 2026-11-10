La compañía madrileña obtuvo un contrato de ingeniería de diseño (FEED) con la empresa Alby PtX. Imagen ilustrativa.

Técnicas Reunidas logró una nueva cabeza de playa en su proyecto de expansión internacional. Continuando con su Plan Estratégico SALTA, la compañía madrileña desembarcó en Suecia, donde obtuvo un contrato de ingeniería de diseño (FEED) con la empresa Alby PtX.

El acuerdo establece el desarrollo de una planta a escala industrial de combustible sintético sostenible para aviación (e-SAF), en la localidad de Alby, en el municipio sueco de Ånge.

La planta está diseñada para producir alrededor de 66.000 toneladas de e-SAF al año mediante un proceso `Power-to-Liquid´ que transformará electricidad renovable, agua y dióxido de carbono capturado en e-SAF. “De este modo, la instalación contribuirá de manera significativa a los objetivos de descarbonización de Europa”, de acuerdo a la empresa que preside Juan Lladó.

Así, el hidrógeno verde, producido mediante electrólisis, servirá como producto intermedio clave. En el núcleo de procesamiento de la instalación, el hidrógeno, en combinación con el dióxido de carbono, se transformará en crudo sintético antes de ser refinado hasta obtener el producto final.

Técnicas Reunidas explicó que el proceso incluye la conversión inversa de agua y gas (eRWGS), la síntesis de Fischer-Tropsch, el enriquecimiento de hidrocarburos y las unidades de tratamiento asociadas.

Además, el diseño incorpora un sistema de reciclaje de nafta para maximizar la utilización del carbono, la eficiencia global del proceso y el rendimiento de la producción de e-SAF.

El acuerdo, firmado con la sociedad de propiedad conjunta del promotor noruego de proyectos `Power-to-Liquid´, Norsk e-Fuel AS y de la gestora de activos independiente Prime Capital, supone el primer paso hacia la posterior preparación de un contrato EPC (ingeniería, aprovisionamientos y construcción). Esto permitirá a Técnicas Reunidas llevar a cabo la ingeniería, la adquisición, la construcción, la puesta en marcha y el arranque de la planta una vez que Alby PtX haya tomado una decisión final de inversión (FID) positiva.

“ La selección de Técnicas Reunidas supone un hito clave para avanzar en nuestro proyecto Alby hacia una decisión final de inversión ”, afirmó Lars Bjørn Larsen, miembro del Consejo de Alby PtX y consejero delegado de Norsk e-Fuel.

Por su parte, Gonzalo Pardo, director comercial de Track&Services en Técnicas Reunidas, sostuvo que “esta adjudicación refuerza la posición de Técnicas Reunidas como empresa líder en ingeniería y construcción en el sector de la transición energética y consolida aún más su creciente cartera de proyectos de combustibles sostenibles, hidrógeno y ‘Power-to-X’ en toda Europa”.

Con esta adjudicación, Técnicas Reunidas extiende su presencia en el mercado europeo, ya que es el primer contrato que la empresa española consigue en Suecia.

El proceso `Power-to-Liquid´ transformará electricidad renovable, agua y dióxido de carbono capturado en e-SAF. Imagen ilustrativa. Shutterstock

400 millones de euros, objetivo de el Plan Estratégico SALTA para 2026

El contrato con la empresa Alby PtX se inscribe en uno de los principales ejes del Plan Estratégico SALTA de la compañía, que es el reforzamiento de la obtención de contratos centrados en servicios de ingeniería y gestión de proyectos.

Dentro de este plan, Técnicas Reunidas aseguró que alcanzará adjudicaciones de proyectos de este tipo por importe de cerca de 400 millones de euros, lo que le permitirá confirmar su objetivo de llegar a los 500 millones de ingresos por el desarrollo de estas actividades en el año 2028.

Conviene recordar que el pasado mes de octubre, la compañía se adjudicó en Canadá un contrato de más de 200 millones de euros para la construcción de cinco estaciones de compresión, así como modificaciones en las instalaciones tanto existentes como previstas en diversos puntos a lo largo del trazado del gasoducto.

La adjudicación de este contrato se sumó al extenso trabajo ya realizado por la multinacional española a lo largo de las fases anteriores del proyecto, en las que la empresa prestó servicios de consultoría e ingeniería desde las etapas iniciales hasta la fase FEED.

El acuerdo establece el desarrollo de una planta a escala industrial de combustible sintético sostenible para aviación (e-SAF). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cartera de pedidos por 14.000 millones

Fuera del Plan Estratégico SALTA, Técnicas Reunidas logró en el primer semestre del año adjudicaciones por 6000 millones de euros, mientras la cartera de pedidos asciende a 14.000 millones.

Entre los principales contratos conseguidos en el presente ejercicio, destaca el de las instalaciones “upstream” de un campo de crudo en los Emiratos Árabes Unidos. Con más de 5000 millones de euros, es el más elevado alcanzado por Técnicas Reunidas como contratista único en toda su historia.

Otro de los contratos más relevantes del periodo fue el de Greenlight en Canadá, un ciclo combinado de gas preparado para captura de carbono que será desarrollado por la filial TR Power y que estará dedicado exclusivamente a suministrar energía a un gran centro de datos de META.

En concreto, Técnicas Reunidas considera que el mercado de Norteamérica y las actividades de TR Power en el sector energético serán los dos principales motores que impulsarán el crecimiento de sus ingresos en los próximos años.