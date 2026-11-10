La Junta de Extremadura anunció la suspensión de las clases para este miércoles 11 de noviembre en todos los centros educativos de la comunidad autónoma debido al fuerte temporal de lluvia y viento que afectará a gran parte del territorio. Imagen ilustrativa.

La Junta de Extremadura anunció la suspensión de las clases para este miércoles 11 de noviembre en todos los centros educativos de la comunidad autónoma debido al fuerte temporal de lluvia y viento que afectará a gran parte del territorio. La decisión responde a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé condiciones especialmente adversas en las próximas horas.

El norte de Cáceres permanecerá bajo alerta roja por precipitaciones intensas, mientras que el conjunto de Extremadura estará afectado por avisos de nivel naranja. Las autoridades advirtieron que las rachas de viento podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora, además de registrarse acumulaciones de lluvia capaces de provocar inundaciones y dificultades en la circulación.

Por qué se suspenden las clases este miércoles en Extremadura

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, explicó que la suspensión de la actividad educativa busca proteger tanto al alumnado como al profesorado frente a los riesgos asociados al temporal.

Suspenden las clases este miércoles 11 de noviembre en toda Extremadura por la alerta roja de la AEMET. Imagen ilustrativa. EFE

La medida también pretende reducir los desplazamientos por carretera y la circulación dentro de los municipios, con el objetivo de evitar accidentes y otros incidentes relacionados con las condiciones meteorológicas.

Bautista advirtió que la alerta naranja por vientos de hasta 120 km/h podría adelantarse a las 15:00 horas, horario previsto inicialmente. Esta posibilidad reduciría el margen de reacción de las autoridades y los centros educativos, por lo que el Ejecutivo autonómico optó por adoptar medidas preventivas.

Además, la Junta activó el Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (PLATERCAEX), en situación operativa 1. Esta decisión se suma al Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX), que permanece en situación operativa 1 desde este martes en el norte de Cáceres.

Qué zonas de Extremadura estarán afectadas por las lluvias y los fuertes vientos

Según las previsiones de la AEMET comunicadas por las autoridades regionales, el norte de Cáceres será una de las zonas más afectadas por el temporal, con acumulaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas y rachas de viento del sur y suroeste que podrían alcanzar los 100 km/h.

Bautista advirtió que la alerta naranja por vientos de hasta 120 km/h podría adelantarse a las 15:00 horas. Imagen ilustrativa. EFE

En el resto de Extremadura, las previsiones apuntan a precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y rachas de viento que podrían llegar a los 120 km/h. Estas condiciones incrementan el riesgo de caída de árboles, desprendimientos y problemas en la red viaria.

Por su parte, el sur de Badajoz podría registrar hasta 15 litros por metro cuadrado en una sola hora, una intensidad de precipitación que puede provocar acumulaciones rápidas de agua en zonas urbanas y puntos vulnerables.

Ante este escenario, las autoridades autonómicas mantienen activos los dispositivos de Protección Civil y recomiendan extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las comunicaciones oficiales sobre la evolución del temporal durante el miércoles 11 de noviembre.