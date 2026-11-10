Renfe ha denunciado “importantes incumplimientos de servicios mínimos” en la huelga de maquinistas convocada para este martes 10 de noviembre. Por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) rechaza dicha acusación y atribuye los problemas a “fallos de gestión en la organización del servicio” por parte de la operadora pública.

El paro llega en un momento especialmente delicado para el sector ferroviario, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que este año han dejado 115 muertos, y la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. Su sucesor en funciones, el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, no logró en sus primeras reuniones con el sindicato que se desconvocaran las movilizaciones.

Tres jornadas de huelga para exigir los acuerdos de seguridad

El Semaf ha convocado tres días de movilizaciones para exigir al Ministerio de Transportes y a las principales empresas y organismos públicos del sector que cumplan los acuerdos de seguridad ferroviaria firmados el pasado febrero. Esos compromisos requieren aprobar y modificar leyes y otras normas que afectan al sector.

A la huelga de 24 horas de este martes se sumarán paros parciales de los maquinistas de Renfe el jueves 12 de noviembre. El día 17, la convocatoria se extenderá a todos los maquinistas, tanto de la compañía pública como de Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

La huelga de maquinistas altera la circulación de trenes en buena parte del país. EFE

Los servicios mínimos fijados por Transportes

El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos del 75% en Cercanías en horas punta y del 50% durante el resto del día. En Media Distancia se fijaron en el 65%, en Alta Velocidad y Larga Distancia, en el 72%, y en Mercancías, en el 20%.

En Cataluña, la Generalitat decretó para Rodalies unos servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% en el resto de la jornada.

Madrid y Barcelona, los núcleos más afectados

Según Renfe, retomado por la agencia EFE, la huelga tiene un seguimiento “desigual”, con una media del 19,6% en los turnos de noche y mañana entre los trabajadores que pueden secundarla. Semaf, en cambio, habla de una participación del 100%.

La operadora asegura que en Cercanías de Madrid no se están cumpliendo los servicios mínimos: esta mañana se registró un 89,6% de trenes suprimidos y un 5,2% que no llegaron a salir. Los Avant hacia Toledo y Valladolid también se han visto muy afectados. En Rodalies se ha suprimido la mitad de los servicios mínimos, por lo que la Generalitat ha activado 67 autobuses de refuerzo en los principales corredores de Cataluña.

En el conjunto de los servicios públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia), Renfe cifra en un 32,2% los servicios mínimos suprimidos y en un 25,7% los que no han salido.

Retrasos en la alta velocidad y normalidad en Andalucía

En los trenes comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), los mayores problemas se concentran en los corredores norte, que une Madrid con Galicia, Castilla y León y Asturias, y nordeste, entre Madrid, Aragón y Cataluña. En estos servicios se ha suprimido el 40,1% de los servicios mínimos programados, lo que ha afectado a 4042 viajeros.

En Andalucía, donde la alta velocidad con Madrid sigue suspendida desde el accidente de Urda, los servicios mínimos se están cumpliendo de forma generalizada, aunque se han registrado algunos retrasos en Cercanías. En Mercancías hubo incidencias en cinco trenes incluidos en los servicios mínimos, aunque Renfe atribuye uno de ellos a la huelga del metal en Tarragona, ajena a la compañía.

Semaf culpa a Renfe y califica de “abusivos” los servicios mínimos

Semaf reconoce que algunos trenes no están saliendo, pero lo atribuye a que la empresa “no está siendo capaz de gestionar adecuadamente los trenes programados en condiciones de huelga” . El sindicato asegura que los servicios mínimos se están cumpliendo, aunque los considera “abusivos”.

Además, critica que sean mucho más altos que los fijados para la huelga general del miércoles, que no está relacionada con el sector ferroviario.

El Semaf reclama que se cumplan los acuerdos de seguridad firmados en febrero. Javier Lizon

“La confianza está rota y solo aceptamos hechos”

Semaf recordó que la semana pasada mantuvo dos reuniones con Carlos Cuerpo. En la del viernes, entregó al ministerio una propuesta con los posibles desarrollos normativos de cada una de sus reivindicaciones, y según el sindicato, Transportes le aseguró que quería aprobarlas y publicarlas en muy poco tiempo.

Aun así, Semaf no ha desconvocado la huelga. “Por los antecedentes que tenemos, a Semaf ya no le vale con que un ministro firme unos compromisos sobre un papel”, explicó el sindicato, que asegura haber trabajado todo el fin de semana en la documentación para evitar malentendidos. “Les hemos transmitido que la confianza está rota y que solo aceptamos hechos”, añadió.

Con dos nuevas jornadas de huelga en el calendario y la campaña electoral a punto de comenzar, el pulso entre los maquinistas y el Gobierno se convierte en otro frente abierto para un sistema ferroviario que intenta recuperar la confianza de los viajeros.