La compañía abandonará definitivamente el negocio de upstream dentro de su estrategia de transformación “Positive Motion”.

Giro histórico de Moeve. La compañía abandona definitivamente el negocio de upstream dentro de su estrategia de transformación “Positive Motion”. A través de sus filiales íntegramente participadas Cepsa Algérie y Cepsa (Rhourde El Rouni), acordó con PT Pertamina Algeria Eksplorasi Produksi (PAEP) el traspaso de la totalidad de las participaciones de Moeve en los yacimientos terrestres de hidrocarburos no operados Rhourde el Khrouf (RKF), Bir el Msana (BMS), Ourhoud (ORD), situados en la cuenca de Berkine.

Así pues, la ex Cepsa se convierte en la primera petrolera en salir totalmente del negocio tradicional de exploración y producción de hidrocarburos para centrarse en energías de nueva generación.

En concreto, y gracias a esta operación, la segunda petrolera española completa su salida del negocio de upstream y así continuar con su plan estratégico para convertirse en un referente en moléculas verdes y movilidad sostenible en España y Portugal.

La operación, de la que no se conoce el monto involucrado, depende ahora de la formalización de la transmisión de cada uno de los activos y está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones, además de las autorizaciones de las autoridades argelinas.

Con todo, de acuerdo con distintos analistas, la producción de esos yacimientos superaría los 20.000 barriles diarios, por lo que se estaría ante un negocio de entre 700 y 1000 millones de euros.

Rosendo Rivero, director del Parque Energético San Roque de la compañía Moeve. EFE

Por el lado del comprador, PAEP es una filial de Pertamina Internasional EP (PIEP) que gestiona las operaciones e inversiones de exploración y producción de petróleo y gas de Pertamina en Argelia desde 2014.

De acuerdo a Moeve, PAEP desempeña un papel estratégico en el fortalecimiento del negocio internacional de exploración y producción de Pertamina y mantiene un compromiso con la creación de valor a largo plazo, especialmente en el sector energético argelino, mediante inversiones estratégicas junto con Sonatrach.

Por su parte, este paso de Moeve no implica que la petrolera abandone Argelia. La empresa expresó que mantiene su compromiso de explorar oportunidades en el país africano mediante el desarrollo de energías renovables, hidrógeno verde y sus derivados.

Asimismo, tampoco descarta explorar otras oportunidades vinculadas a la transición energética, así como posibilidades más amplias de cooperación industrial, petroquímica, química y comercial.

“Estos esfuerzos se apoyan en la larga colaboración con Sonatrach y en la ambición compartida de contribuir a los objetivos estratégicos, industriales y de descarbonización de ambas compañías” , afirmó en un comunicado.

Un camino que se inició en 2023

El desprendimiento de los yacimientos argelinos -Moeve llevaba 35 años en el país, cuando impulsó Medgaz el gasoducto que une Argelia con España- cierra el ciclo que comenzó en 2023 con la venta de los activos en Abu Dabi. Un año más tarde, la petrolera española traspasó sus activos de producción en Colombia y Perú. A los que se sumaron en 2025 los que la empresa controlaba en Surinam.

Así las cosas, Moeve se convierte en la primera compañía europea integrada de petróleo y gas en desprenderse por completo de sus activos de exploración y producción.

Hitos del proyecto Positive Motion

La compañía inició la construcción de la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto energético de hidrógeno verde de Europa, en su parque energético de Palos de la Frontera (Huelva).

Vista de una gasolinera de Moeve en Madrid. EFE

Denominada Onuba, esta primera fase contará con 300 MW de capacidad de electrólisis y representa una inversión conjunta de más de 1000 millones de euros. El proyecto, en el que Moeve posee una participación mayoritaria del 51%, constituye un hito significativo en la ambición de la petrolera de convertir el sur de España en uno de los principales centros europeos de producción de hidrógeno verde. Por otra parte, Moeve anunció un nuevo modelo operativo para acelerar la ejecución de su estrategia Positive Motion, con una estructura organizativa más integrada, centrada en la ejecución industrial y en una estrategia orientada al cliente.

En concreto, el nuevo modelo establece dos áreas, Comercial y Operaciones, y reduce el Comité de Dirección a ocho miembros para favorecer una toma de decisiones más ágil, una mayor eficiencia operativa y una coordinación más estrecha en toda la compañía. Por último, Moeve alcanzó y superó en un 5% su objetivo para 2030 de aumentar un 50% la intensidad de circularidad de los residuos operativos de sus centros industriales andaluces. Desde 2019, la compañía minimizó, reciclado y valorizado más de 32.000 toneladas de residuos operativos, una cantidad equivalente a la generada por una población de aproximadamente 11.000 personas durante el mismo periodo.