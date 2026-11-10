El próximo mes de diciembre llegará con un nuevo puente festivo de cuatro días consecutivos en varias comunidades autónomas de España

El calendario laboral de 2026 establece dos festivos consecutivos el 7 y 8 de diciembre en determinadas comunidades autónomas. La medida permitirá disfrutar de cuatro días de descanso antes de Navidad, aunque no se aplicará en toda España.

El próximo mes de diciembre llegará con un nuevo puente festivo de cuatro días consecutivos en varias comunidades autónomas de España. Según el calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el lunes 7 y el martes 8 de diciembre serán jornadas no laborables en determinados territorios, lo que permitirá extender el descanso desde el sábado 5 hasta el martes 8.

La coincidencia responde a dos celebraciones del calendario español: el Día de la Constitución Española, que se conmemora el 6 de diciembre, y el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Como la primera festividad cae en domingo este año, varias comunidades autónomas decidieron trasladar el descanso al lunes siguiente.

La medida figura en la Resolución de 17 de octubre de 2025 de la Dirección General de Trabajo, publicada en el BOE el 28 de octubre de ese año. Sin embargo, el puente no tendrá alcance nacional, ya que el traslado del festivo del 6 de diciembre depende de las decisiones adoptadas por cada comunidad autónoma.

En qué comunidades autónomas será festivo el lunes 7 y martes 8 de diciembre

El calendario laboral de 2026 confirma que nueve comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla tendrán festivo el lunes 7 de diciembre, fecha que se une al martes 8, jornada no laborable en todo el territorio nacional.

Los territorios que disfrutarán del puente completo son:

Andalucía.

Aragón.

Asturias.

Cantabria.

Castilla y León.

Extremadura.

Comunidad de Madrid.

Región de Murcia.

La Rioja.

Melilla.

En estos territorios, quienes tengan una jornada laboral habitual de lunes a viernes podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, sin necesidad de solicitar vacaciones adicionales.

El Gobierno decretó un puente festivo para lunes y martes y habrá un nuevo fin de semana largo de cuatro días en diciembre Shutterstock

Así queda el puente de diciembre de 2026

Sábado 5 de diciembre: descanso habitual del fin de semana.

Domingo 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

Lunes 7 de diciembre: festivo por el traslado del Día de la Constitución en determinadas comunidades autónomas.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción, festivo nacional en toda España.

De esta manera, los trabajadores de las comunidades autónomas que trasladaron la festividad al lunes 7 podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, siempre que su jornada laboral habitual sea de lunes a viernes.

Cuatro días consecutivos para quienes tengan libre el fin de semana y trabajen en los territorios que trasladaron el festivo.

Por el contrario, en Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ceuta, el lunes 7 de diciembre será laborable con carácter general. En estas regiones, el descanso se limitará al martes 8, salvo que existan otras circunstancias laborales o festividades locales.

Por qué el 7 y 8 de diciembre son festivos en España

El 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución Española, una fecha que recuerda la aprobación de la Constitución de 1978 mediante referéndum. Se trata de una de las principales conmemoraciones institucionales del país y forma parte del calendario oficial de fiestas laborales.

El Gobierno decretó un puente festivo para lunes y martes y habrá un nuevo fin de semana largo de cuatro días en diciembre Shutterstock

En 2026, esta celebración coincide con un domingo. Por ese motivo, las comunidades autónomas que han optado por mantener el descanso correspondiente lo trasladan al lunes 7 de diciembre, de acuerdo con las posibilidades previstas en la normativa laboral.

Por su parte, el martes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una festividad de tradición religiosa que tiene carácter nacional y no sustituible. Esto significa que será festivo en todas las comunidades autónomas, independientemente de lo que suceda con el lunes anterior.

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que las fiestas laborales tienen carácter retribuido y no recuperable, con un máximo de 14 al año, de las cuales dos son locales. Por tanto, el calendario oficial determina los días de descanso reconocidos en cada territorio, aunque su aplicación concreta depende también de los turnos y las condiciones laborales de cada trabajador.

La relación completa de festividades puede consultarse en la Resolución de 17 de octubre de 2025 publicada en el BOE. El calendario también establece el viernes 25 de diciembre, Navidad, como festivo nacional, lo que permitirá disfrutar de otro fin de semana de tres días a quienes habitualmente no trabajen sábados ni domingos.