Corte de trenes y carreteras en todo el país: estas son las zonas por las que no podrás circular.

La Dirección General de Tráfico ha informado de la interrupción total de la circulación en una de las vías que conecta el interior del norte de la provincia con el litoral mediterráneo.

El corte total de la vía afecta a ambos sentidos de la marcha desde las 08:20 de la mañana y genera notables complicaciones a los conductores que necesitan desplazarse por la comarca. La acumulación de agua impide el paso seguro de cualquier tipo de vehículo.

La incidencia se localiza en el término municipal de Pego, concretamente en el punto kilométrico 2 de la carretera CV-678. El motivo del bloqueo responde a una severa inundación de la calzada debida a las intensas precipitaciones caídas sobre este entorno natural durante las últimas horas. La presencia de agua cubre el trazado de lado a lado y ha dejado el paso intransitable.

Malas noticias para los conductores: el Gobierno prohíbe la circulación de estos coches en ciudades, a partir de este año. Imagen ilustrativa. Shutterstock

¿Qué rutas alternativas y desvíos se recomiendan para evitar el tramo cortado?

Ante la imposibilidad de circular por este tramo, los paneles informativos y las autoridades recomiendan buscar itinerarios alternativos para enlazar con las vías principales de la costa.

Quienes necesiten viajar hacia Oliva o la zona de playas pueden desviarse a través de la carretera CV-700 en dirección a El Verger para incorporarse posteriormente a la red nacional por la N-332. Este trayecto rodea el punto anegado y permite mantener la conexión comarcal.

Otra opción viable para los automovilistas que salgan de los núcleos del interior consiste en emplear la CV-715 para enlazar con las poblaciones vecinas y continuar hacia el sur.

Si tienes que ponerte al volante en esta zona durante las próximas horas, conviene que planifiques la ruta con antelación y consultes el estado de las vías secundarias antes de salir de casa. La prudencia resulta esencial en áreas propensas a acumulaciones repentinas de agua.

El corte total de la vía afecta a ambos sentidos de la marcha desde las 08:20 de la mañana. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afectan las fuertes lluvias a la circulación y cuándo se reabrirá la carretera?

La comarca atraviesa una jornada de marcada inestabilidad atmosférica que ha descargado abundantes precipitaciones sobre las zonas bajas y los humedales del parque natural.

La Agencia Estatal de Meteorología ya había alertado de que se aproximan fuertes tormentas con capacidad para anegar puntos vulnerables de la red viaria en la fachada mediterránea. Estos episodios de precipitaciones intensas suelen provocar la saturación de los drenajes en carreteras con escasa pendiente.

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y los equipos de conservación de carreteras supervisan la zona para evitar imprudencias y señalizar debidamente el perímetro afectado en la provincia de Alicante.

La reapertura de este trazado dependerá del tiempo que tarde el terreno en absorber el agua estancada y de la posterior retirada de sedimentos y barro de la superficie. Los operarios permanecerán sobre el terreno hasta que el paso vuelva a ser seguro.