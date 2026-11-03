El Estatuto de los Trabajadores lo confirma en el artículo 34.4: si trabajas más de 6 horas seguidas, tienes derecho a este descanso obligatorio

Los trabajadores en España tienen reconocido por ley el derecho a realizar pausas durante su jornada laboral, siempre que se cumplan determinadas condiciones. El artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores establece un descanso obligatorio para quienes superen las seis horas consecutivas de trabajo.

Esta disposición, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), busca garantizar un tiempo mínimo de recuperación durante la jornada. No obstante, la duración del descanso y su consideración como tiempo de trabajo efectivo dependen de la edad del empleado y de las condiciones establecidas en su convenio colectivo o contrato.

Cuántos minutos de descanso corresponden por trabajar más de seis horas seguidas

El artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores establece expresamente que, cuando la jornada diaria continuada supere las seis horas, deberá existir un descanso de al menos 15 minutos . Se trata de un derecho reconocido por la legislación laboral que las empresas deben respetar.

Aunque el descanso es obligatorio cuando se cumplen los requisitos legales, la empresa no siempre está obligada a contabilizar esos 15 minutos como tiempo de trabajo efectivo. Shutterstock

La normativa señala lo siguiente: “Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos”.

Esto significa que el descanso obligatorio se aplica cuando se trabajan más de seis horas consecutivas, no cuando la jornada dura exactamente seis horas. No obstante, los convenios colectivos pueden reconocer pausas adicionales o establecer condiciones más favorables para los empleados.

La legislación también contempla una protección especial para los trabajadores menores de 18 años. En estos casos, el descanso debe ser de al menos 30 minutos cuando la jornada continuada supere las cuatro horas y media.

Los 15 minutos de descanso se consideran tiempo de trabajo remunerado

Aunque el descanso es obligatorio cuando se cumplen los requisitos legales, la empresa no siempre está obligada a contabilizar esos 15 minutos como tiempo de trabajo efectivo . El Estatuto de los Trabajadores establece que esta consideración depende de lo dispuesto en el convenio colectivo o en el contrato laboral.

La duración del descanso y su consideración como tiempo de trabajo efectivo dependen de la edad del empleado . Shutterstock

Por ejemplo, si un empleado tiene una jornada de ocho horas y su convenio reconoce el descanso como tiempo efectivo, los 15 minutos quedan incluidos dentro de esas ocho horas. En cambio, si no existe ese reconocimiento, la pausa puede quedar fuera del cómputo y el trabajador deberá completar las horas efectivas previstas.

Además, la jurisprudencia admite que el descanso se considere tiempo de trabajo efectivo cuando así lo establezca un acuerdo de empresa o exista una condición más beneficiosa reconocida por el empleador. Esta distinción fue analizada en una publicación de la Revista de Jurisprudencia Laboral del BOE en 2026.

Por lo tanto, los trabajadores deben consultar su convenio colectivo y su contrato laboral para comprobar si tienen derecho a una pausa remunerada. En cualquier caso, cuando la jornada continuada supera las seis horas, el descanso mínimo de 15 minutos constituye una obligación legal que debe garantizarse.