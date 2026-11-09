José Elías advirtió sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes que buscan emprender en España.

José Elías, exitoso empresario y presidente de Audax Renovables, lanzó una advertencia sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes emprendedores en España. A través de una publicación en su cuenta de X, el pasado 6 de noviembre, sostuvo que el país cuenta con personas con grandes capacidades e ideas innovadoras, pero que muchas no consiguen desarrollar su potencial.

“En España hay chavales con muchísimo talento. Y nos los estamos cargando antes de que puedan demostrarlo”, escribió el empresario. En ese sentido, compartió el ejemplo de un grupo de jóvenes que puso en marcha un negocio propio y cuestionó las trabas que, en su opinión, dificultan el crecimiento de nuevos proyectos.

José Elías destacó el talento de los jóvenes emprendedores en España

Elías contó que recientemente conoció a un grupo de jóvenes que había creado una cafetería de especialidad con un concepto innovador.

“ Hace poco conocí a unos chavales que me dejaron flipando. Han montado una cafetería de especialidad con un formato diferente, un fotomatón y una idea muy bien pensada ”, relató.

El empresario destacó que el negocio está funcionando y consideró que iniciativas de este tipo demuestran que todavía existe capacidad para innovar y sacar adelante nuevas ideas en el país.

“ Y les va bien. Ver proyectos así demuestra que en España todavía hay gente con buenas ideas y capacidad para sacarlas adelante ”, agregó.

José Elías destacó una cafetería de especialidad que combina gastronomía, innovación y un concepto diferente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las dificultades que frenan a los nuevos negocios en España

Sin embargo, el presidente de Audax Renovables advirtió que no todos los jóvenes consiguen llegar a esa instancia. Según su análisis, las condiciones que encuentran al comenzar una actividad empresarial pueden convertirse en un obstáculo para desarrollar sus proyectos. “Pero muchos otros no llegan a ese punto. Se lo ponemos casi imposible”, señaló.

En particular, Elías identificó tres factores que, desde su perspectiva, dificultan el crecimiento de los emprendimientos:

La presión excesiva: “Los aprietas a tope”. La falta de financiación: “Les niegas cualquier facilidad de financiación”. La ausencia de orientación: “Los dejas solos sin nadie que los guíe un poco”.

Para el empresario, estas condiciones hacen que muchos proyectos no consigan prosperar, incluso cuando cuentan con buenas ideas y personas capacitadas para llevarlos adelante. “Obviamente, no van a salir adelante”, afirmó.

El empresario advirtió que muchas ideas innovadoras no consiguen prosperar por falta de apoyo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

José Elías pidió cambiar el trato a quienes impulsan nuevas ideas

En el cierre de su publicación, Elías insistió en que España todavía dispone de un gran potencial emprendedor, aunque considera que no se aprovecha lo suficiente. “Hay un talento enorme en España todavía. Pero lamentablemente lo tenemos muy desaprovechado”, expresó.

Por último, advirtió sobre las consecuencias de no modificar las condiciones que encuentran quienes buscan poner en marcha iniciativas innovadoras. Su planteamiento apunta a la necesidad de facilitar el desarrollo de nuevos proyectos y ofrecer más apoyo a quienes deciden emprender.