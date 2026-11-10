El Gobierno pide paralizar TikTok en el país tras descubrir más de 1000 vídeos de abuso sexual infantil: “Vamos a ir con todo”

El Gobierno de España ha solicitado este martes 10 de noviembre que se estudie la paralización de la actividad de TikTok en el país tras conocerse una investigación de Maldita.es que documentó la difusión de miles de contenidos relacionados con el abuso sexual infantil en la plataforma.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció que ha pedido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que intervenga de manera excepcional y solicitó a los responsables de TikTok que suspendan temporalmente sus servicios mientras refuerzan los mecanismos de protección de menores.

“Hemos sugerido a TikTok que suspenda su actividad en España mientras resuelvan el problema de acceso al material de abuso sexual infantil y se convierta en un lugar seguro”, aseguró la ministra durante una rueda de prensa.

La decisión llega después de que una investigación de la organización Maldita.es identificara 1183 vídeos de abuso sexual infantil explícito, con 48 millones de visualizaciones, y más de 26.000 perfiles de potenciales pederastas que interactúan con este material.

El Gobierno pide suspender TikTok en España: qué dijo Sira Rego

La ministra explicó que el Ejecutivo ha trasladado sus preocupaciones a los representantes de TikTok y exigido medidas urgentes para modificar los sistemas de moderación de contenidos.

“Deben arreglar con urgencia un sistema de moderación que no está funcionando. Les hemos pedido que intervengan el algoritmo. Frente a un problema tecnológico siempre hay una solución tecnológica”, afirmó Rego.

Según detalló, la respuesta inicial de los responsables de TikTok fue que evaluarían la situación. La ministra calificó las explicaciones recibidas como insuficientes y cuestionó la eficacia de los mecanismos de autorregulación de la plataforma.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego Marcos Villaoslada

“Hemos visto cierta actitud de colaboración, pero no muchas respuestas”, señaló.

Rego también cuestionó el funcionamiento del algoritmo de recomendación de la red social, al considerar que facilita la circulación de material perjudicial para la infancia. “Los mecanismos de autorregulación no están funcionando. Estamos viendo que los algoritmos estarían diseñados para que el beneficio vaya por delante del bienestar de niños”, sostuvo.

El Ministerio de Juventud e Infancia ya había remitido el lunes 9 de noviembre un escrito a la Fiscalía General del Estado para solicitar una investigación y valorar las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores.

La ministra también hizo referencia al artículo 66 del Reglamento Europeo de Servicios Digitales, que contempla mecanismos de supervisión y actuación frente a posibles infracciones de las grandes plataformas digitales.

La eventual suspensión de TikTok tendría que tramitarse mediante los procedimientos legales y las autoridades competentes. Por el momento, se trata de una solicitud de intervención y de una propuesta de suspensión, y TikTok continúa operando en España.

Además de recurrir a la Fiscalía, Rego confirmó que solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos que estudie la paralización de la actividad de TikTok en España de “manera excepcional”. “Vamos a ir con todo”, advirtió la ministra, al reafirmar la intención del Ejecutivo de impulsar medidas contra la difusión de contenidos de abuso sexual infantil en la plataforma.

Qué descubrió la investigación sobre abuso sexual infantil en TikTok

La investigación realizada por Maldita.es durante 35 días analizó perfiles, comentarios, emisiones en directo y recomendaciones del algoritmo de TikTok.

Los investigadores documentaron la presencia de material de abuso sexual infantil y comunidades de usuarios que intercambian, solicitan y difunden estos contenidos.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

1183 vídeos con contenido explícito de abuso sexual infantil.

48 millones de visualizaciones acumuladas por esos vídeos.

Más de 26.000 perfiles identificados como potencialmente vinculados con redes de explotación sexual infantil.

Más de 7.700 cuentas en español relacionadas con la solicitud, intercambio u ofrecimiento de estos contenidos.

50 vídeos denunciados mediante los mecanismos de TikTok, de los cuales cinco fueron eliminados y otros 13 quedaron bloqueados únicamente en España.

Además, la organización comprobó que, tres días después de presentar las denuncias, el 40% de las cuentas que habían publicado los vídeos seguían activas.

El Gobierno pide paralizar TikTok en el país tras descubrir más de 1000 vídeos de abuso sexual infantil. Shutterstock

La directora de Maldita.es, Clara Jiménez Cruz, describió la gravedad de los hallazgos y cuestionó la capacidad de respuesta de la plataforma. La organización presentó una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática y reclamó medidas para mejorar la detección y retirada de los contenidos ilegales.

Feijóo se pronuncia sobre el escándalo de TikTok: “Estremece y no podemos mirar para otro lado”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se pronunció sobre la investigación después de reunirse con representantes de Maldita.es para conocer los resultados.

A través de su cuenta en X, el líder de la oposición expresó su preocupación por las situaciones de acoso y explotación a las que están expuestos menores de edad durante las emisiones en directo.

“He podido conocer de primera mano la investigación de @maldita sobre el acoso a menores en los directos de TikTok. Niñas y niños expuestos cada día a adultos que les piden lo que ningún padre querría imaginar”, escribió.

“Estremece y no podemos mirar para otro lado. Tenemos el deber de proteger a los menores y este es uno de mis principales compromisos con las familias”, añadió.

Feijóo cerró su publicación con una advertencia sobre la necesidad de garantizar que los delitos cometidos en internet reciban una respuesta legal: “Lo que es delito en la calle también lo será en el mundo digital”.

Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, la moderación de contenidos y las medidas de protección de la infancia en España.

El Gobierno pide paralizar TikTok en el país tras descubrir más de 1000 vídeos de abuso sexual infantil Shutterstock

Qué respondió TikTok a las denuncias por abuso sexual infantil

TikTok solicitó a Maldita.es que compartiera los resultados completos de la investigación para facilitar la identificación y eliminación del contenido denunciado.

En declaraciones recogidas por EFE, fuentes de la compañía sostuvieron que necesitaban acceder a los hallazgos para localizar el material y colaborar con las autoridades.

Por su parte, Maldita.es defendió el procedimiento utilizado para presentar sus denuncias y explicó que había recurrido a los canales oficiales habilitados por la plataforma.

La organización aseguró que en investigaciones anteriores había compartido información con TikTok y reclamó una mejora de los mecanismos de detección y retirada de los contenidos.

El caso queda ahora en manos de las autoridades competentes, mientras el Gobierno reclama una intervención urgente y plantea la posibilidad de suspender temporalmente los servicios de TikTok en España para reforzar la protección de niños y adolescentes.