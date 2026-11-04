La histórica fábrica textil Hispano Tex anunció el cierre de su planta de Moià, en Barcelona, tras registrar pérdidas cercanas a los 254.000 euros. La empresa, fundada en 1956, comunicó un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción, que podría dejar a 67 trabajadores sin empleo.

La dirección trasladó la decisión por escrito a la plantilla el 27 de octubre de 2026, según informó el diario local El 9 Nou. La medida afecta a todos los empleados de la fábrica y se produce en un contexto de dificultades económicas y falta de pedidos, motivos atribuidos a la empresa por fuentes sindicales

Sin embargo, el cierre de la planta no implica la desaparición de Hispano Tex, que mantendrá sus oficinas centrales y su actividad comercial en Sant Cugat del Vallès.

Hispano Tex anuncia un ERE para despedir a los 67 trabajadores de su fábrica de Moià

La compañía presentó el ERE de extinción para la totalidad de la plantilla de su centro productivo de Moià. Según anunció la agencia ACN a partir de fuentes sindicales, la dirección justificó el cierre por una situación económica adversa y la falta de pedidos.

Además, sostienen que cerca de la mitad de los trabajadores se encuentra próxima a la edad de jubilación, una circunstancia que podría influir en las negociaciones sobre las condiciones de salida.

El expediente deberá concretarse durante el período de consultas entre la empresa y la representación de los trabajadores. Por ese motivo, aunque la compañía ya comunicó su intención de cerrar la fábrica, las condiciones definitivas de las extinciones todavía están sujetas a negociación.

El expediente de regulación de empleo anunciado por la dirección afecta a 67 trabajadores. Shutterstock

La empresa textil fue fundada en 1956 y exporta sus productos a 58 países

Hispano Tex nació en Barcelona en 1956 como una empresa familiar dedicada a la fabricación de tejidos. Según explica en su página web corporativa, con el paso de los años amplió sus instalaciones y su actividad industrial hasta desarrollar distintas fases de producción, entre ellas el diseño, la tejeduría, la tintura, la estampación y los acabados.

La compañía también incorporó una línea de tejidos técnicos y materiales reciclados y sostenibles. En su presentación corporativa declara contar con 60.000 metros cuadrados de infraestructuras y una capacidad de producción anual de 30 millones de metros. Asimismo, indica que exporta el 85% de su producción y comercializa sus productos en 58 países.

La compañía exporta el 85% de su producción y comercializa sus productos en 58 países. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hispano Tex mantendrá sus oficinas centrales en Sant Cugat tras el cierre de la fábrica

El cese de la actividad productiva en Moià no supone la desaparición de la empresa. Hispano Tex conservará sus oficinas centrales en Sant Cugat del Vallès, desde donde continuará articulando su actividad empresarial y comercial, según la información publicada por El 9 Nou.

De acuerdo con la información publicada por El Nacional, Hispano Tex facturó 19,1 millones de euros en 2025, unos dos millones más que en el ejercicio anterior, aunque registró pérdidas que se aproximan a los 254.000 euros.

Estos datos reflejan la situación económica de la fábrica antes del anuncio del cierre. Pese al cese de la producción en Moià, la empresa mantendrá sus oficinas centrales y su actividad comercial, lo que le permitirá conservar parte de su estructura operativa. Sin embargo, la medida marca el final de una etapa para una compañía con casi siete décadas de trayectoria en el sector textil.