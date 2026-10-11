Su contribución al programa Apolo fue reconocida por su papel en el desarrollo de sistemas informáticos complejos.

Margaret Hamilton, la científica informática que lideró el desarrollo del software del programa Apolo de la NASA, ha fallecido el 30 de septiembre a los 90 años, según informó el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) en un comunicado publicado el 7 de octubre. Su trabajo fue clave para el desarrollo de los primeros ordenadores que llevaron a los seres humanos a la Luna.

“Mirando atrás, fuimos las personas más afortunadas del mundo”, recordó Hamilton en una entrevista con MIT News en 2009, al hablar de su etapa en el programa Apolo. “No había más remedio que ser pioneros”, dijo al referirse a una labor que contribuyó a consolidar la ingeniería de software como una disciplina propia.

Margaret Hamilton lideró el software que permitió llegar a la Luna

Hamilton trabajó en el MIT desde 1959 hasta mediados de la década de 1970. Durante ese período, encabezó el equipo responsable de programar los ordenadores utilizados en el programa Apolo, cuyo objetivo era llevar a los primeros seres humanos a la Luna.

“ Durante más de dos décadas en el MIT, Hamilton abrió nuevos caminos en la informática y la ingeniería. Su trabajo revolucionario incluyó liderar el equipo que programó los primeros ordenadores que llevaron a los seres humanos a la Luna ”, explicó la institución en un comunicado.

Su contribución también fue destacada por Olivier de Weck, profesor de la cátedra del Programa Apolo y director interino del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT. “Decir que Margaret Hamilton fue una pionera -decir que se adelantó a su tiempo- sería quedarse muy corto. Fue ingeniera de software en una época en la que este campo estaba en sus inicios; no solo desarrolló un código avanzado por sí misma, sino que también lideró un equipo que utilizó esa tecnología incipiente para crear uno de los sistemas más complejos que la humanidad había logrado jamás”, afirmó.

Margaret Hamilton lideró el equipo encargado de desarrollar el software del programa Apolo de la NASA. Shutterstock

Recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Barack Obama

A lo largo de su trayectoria, Hamilton escribió más de 130 publicaciones y recibió numerosos premios y distinciones por sus contribuciones a la informática y la ingeniería. Entre ellos figura la Medalla Presidencial de la Libertad, que recibió en 2016 de manos del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

La mención del galardón destacó su papel en el desarrollo de esta disciplina: “Hamilton definió nuevas formas de ingeniería de software y ayudó a impulsar una industria que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Su arquitectura de software propició grandes avances para el ser humano, al escribir el código que permitió a Estados Unidos llegar a la Luna”.

Después de su etapa en el MIT, se convirtió en una empresaria del sector informático y asumió funciones como directora ejecutiva. Su carrera contribuyó a impulsar una práctica de ingeniería que sería fundamental para el desarrollo de sistemas informáticos complejos.

Margaret Hamilton fue una de las figuras clave en el desarrollo del software utilizado por la NASA durante el programa Apolo. Freepik

De las matemáticas a una carrera dedicada a prevenir errores

Nacida en Paoli, Indiana, en 1936, Hamilton comenzó sus estudios de matemáticas en la Universidad de Michigan en 1955. Posteriormente, se trasladó al Earlham College, donde obtuvo en 1958 una licenciatura en matemáticas con una especialización secundaria en filosofía.

Su trabajo se caracterizó por la atención a la prevención de errores y por el enfoque que ella misma denominaba “gestionar lo desconocido”. Según De Weck, su trayectoria sirvió de inspiración para generaciones de informáticos e ingenieros.

La científica “ha sido una fuente de inspiración para generaciones de informáticos e ingenieros. Su carrera estuvo dedicada a prevenir errores y a lo que ella denominaba ‘gestionar lo desconocido’”, señaló el profesor.

De Weck también subrayó la influencia de su forma de trabajar en la ingeniería de software actual. “Encarnó el liderazgo mediante el ejemplo y estableció una práctica de ingeniería de software -basada en la resolución de problemas y la ingeniería de sistemas- de la que todos nos beneficiamos”, concluyó.