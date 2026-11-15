Retrato del astronauta James A. Lovell Jr. (1928-2025), vestido con su traje espacial junto a una maqueta de la Luna.

Jim Lovell fue uno de los tres astronautas que protagonizaron Apollo 8, la primera misión tripulada que orbitó la Luna. Durante aquel viaje, en diciembre de 1968, el estadounidense contempló nuestro planeta desde el espacio y compartió una reflexión que quedó registrada en la historia de la exploración espacial.

Mientras la nave se encontraba en órbita lunar, Lovell describió la soledad que experimentaban al observar la superficie de la Luna y explicó cómo aquella perspectiva le permitía valorar lo que habían dejado en la Tierra. Su testimonio quedó recogido en los archivos oficiales de la NASA.

Jim Lovell y la frase que pronunció al observar la Tierra desde la órbita lunar

El 24 de diciembre de 1968, durante una transmisión televisiva desde Apollo 8, los astronautas compartieron con el público sus impresiones sobre el paisaje que observaban. Cuando llegó su turno, Jim Lovell describió la inmensidad y la soledad de la Luna y destacó el contraste con el planeta que habían dejado atrás.

“La inmensa soledad de aquí arriba, en la Luna, inspira asombro y te hace darte cuenta de lo que tenés allá en la Tierra”, expresó el astronauta. Según la transcripción publicada por la NASA, afirmó: “La Tierra, vista desde aquí, es un gran oasis en la inmensidad del espacio”.

La declaración no fue realizada desde la superficie lunar, sino desde la nave que orbitaba el satélite. La tripulación todavía no había llegado a caminar sobre la Luna: esa hazaña se concretaría meses después, en julio de 1969, con Apollo 11.

Tomada por Will Anders, integrante de la tripulación de Apollo 8, el 24 de diciembre de 1968, a las 16:40 UTC, mientras la nave orbitaba la Luna. La imagen muestra la Tierra elevándose por tercera vez sobre el horizonte lunar. Wikimedia Commons/ NASA/ Will Anders

Apollo 8: el viaje que llevó a los primeros astronautas a orbitar la Luna

La misión Apollo 8 despegó el 21 de diciembre de 1968 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La tripulación estaba integrada por Frank Borman, comandante; James Lovell, piloto del módulo de mando; y William Anders, piloto del módulo lunar.

El objetivo era comprobar el funcionamiento de la nave y realizar el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna. Durante la misión, los astronautas completaron diez vueltas alrededor del satélite a una altitud aproximada de 60 millas, unos 96 kilómetros, y tomaron fotografías de su superficie que servirían para preparar futuros alunizajes.

El viaje también dejó una de las imágenes más emblemáticas de la exploración espacial: Earthrise, la fotografía de la Tierra elevándose sobre el horizonte lunar, tomada por William Anders el 24 de diciembre de 1968. Apollo 8 regresó a la Tierra el 27 de diciembre, con un amerizaje en el océano Pacífico.

El astronauta James A. Lovell Jr., piloto del módulo de mando, aparece durante una actividad intravehicular (IVA) en la misión Apollo 8, que orbitó la Luna. Esta fotografía fue obtenida a partir de una película grabada con una cámara cinematográfica de 16 mm a bordo de la nave. Wikimedia Commons/ NASA

Quién fue Jim Lovell: las misiones espaciales que marcaron su carrera

James Arthur Lovell nació el 25 de marzo de 1928 en Cleveland, Ohio, y fue seleccionado por la NASA como astronauta en 1962. Antes de participar en Apollo 8, había viajado al espacio en las misiones Gemini VII y Gemini XII.

Su trayectoria también quedó ligada a Apollo 13, misión que comandó en abril de 1970. Aunque el viaje tenía como objetivo llegar a la superficie lunar, un fallo técnico obligó a modificar los planes y concentrar los esfuerzos en el regreso seguro de la tripulación. Lovell, junto con Jack Swigert y Fred Haise, volvió a la Tierra el 17 de abril de ese año.

Con cuatro vuelos espaciales, Lovell acumuló más de 700 horas en el espacio y se convirtió en uno de los astronautas más reconocidos del programa Apollo. Su experiencia durante Apollo 8 quedó especialmente recordada por aquella descripción de la Tierra como un oasis en medio de la inmensidad espacial.