Un equipo de arqueólogos ha encontrado en el centro de Turquía un total de 131 tablillas y fragmentos de escritura cuneiforme de la época del imperio hitita.

Un equipo de arqueólogos ha descubierto un archivo real de hace 3400 años en Turquía, compuesto por tablillas y fragmentos de escritura cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos, de la época del Imperio hitita. El hallazgo se produjo en la antigua ciudad de Samuha, en la actual provincia de Sivas, y fue anunciado el 8 de octubre por el ministro turco de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, en redes sociales.

Los documentos revelan evidencias de una epidemia caracterizada por fiebre alta que se propagó entre ciudades y afectó especialmente a niños y bebés. Los textos también aportan información sobre la administración del Estado, los acontecimientos militares y las prácticas religiosas de la familia real hitita durante el reinado del rey Tudhaliya II.

El archivo real de Kayalipinar reúne 184 tablillas y fragmentos hititas

Las excavaciones realizadas durante 2026 en la antigua Samuha permitieron recuperar 131 tablillas y fragmentos de escritura cuneiforme. Al sumarse a los documentos encontrados durante la temporada anterior, el conjunto alcanza un total de 184 piezas, informó la agencia de noticias EFE.

En ese contexto, Mehmet Nuri Ersoy ha destacado la importancia histórica del archivo real de Kayalipinar, y señaló que el conjunto se ha convertido en “el más extenso de lengua hitita descubierto en el siglo XXI”. Los documentos de hace aproximadamente 3400 años permiten profundizar en el conocimiento de una de las civilizaciones más importantes de la antigua Anatolia.

Importante hallazgo arqueológico con 3400 años de antigüedad en el centro de Turquía. Fuente: Ministro de Cultura y Turismo de Turquía en X Ministro de Cultura y Turismo de Turquía en X

Las tablillas revelan una epidemia de fiebre alta que afectó a niños y bebés

Uno de los aspectos más relevantes del descubrimiento es la presencia de documentos que describen una epidemia caracterizada por fiebre alta. Según los textos, la enfermedad se propagó de una ciudad a otra y afectó especialmente a los niños y bebés.

Entre los escritos figura el relato de una princesa que enfermó cuando todavía era un bebé y que posteriormente murió. Las tablillas también describen los rituales funerarios realizados en su honor, un testimonio que permite conocer cómo la familia real afrontaba la muerte y qué prácticas religiosas acompañaban estas ceremonias.

Los archivos revelan información sobre el Estado, eventos militares, religión y la familia real. Fuente: Ministro de Cultura y Turismo de Turquía en X Ministro de Cultura y Turismo de Turquía en X

El descubrimiento aporta información sobre la administración y las creencias hititas

Además de las referencias a la epidemia, las tablillas contienen información sobre la organización administrativa del Estado, los acontecimientos militares, las creencias religiosas y las experiencias de la familia real. Su estudio también puede contribuir a comprender la evolución de la lengua hitita y las prácticas de los escribas de la época.

“ Este archivo único abre una nueva ventana a numerosos ámbitos, desde la historia y las prácticas religiosas hititas hasta la evolución de la lengua y la cultura de los escribas ”, afirmó Ersoy.

Las excavaciones arqueológicas en Kayalipinar comenzaron en 2021 y continúan sacando a la luz vestigios de la antigua Samuha. En ese sentido, el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía señaló que las autoridades seguirán trabajando para descubrir, preservar y transmitir a las futuras generaciones la memoria histórica de Anatolia a través de la investigación científica.